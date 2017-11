Las tendencias de Zara que aún no te has atrevido a llevar

30 nov 2017

A estas alturas del otoño, da la sensación de que ya conocemos todas las tendencias. Las boinas, las botas ‘over the knee’, las faldas con volantes, los estampados de cuadros en todas sus versiones: Príncipe de Gales, escocés… han sido hasta ahora lo más usado entre las influencers. Sin embargo, con el invierno ‘ad portas’, las tiendas se reinventan y han llenado sus estantes con nuevas tendencias. Y de todas las que más arriesga es Zara.

No hay semana que Zara no sorprenda con una nueva (y arriesgada) tendencia. Nuevos patronajes, nuevas formas de combinar tejidos, nuevos modos de lucir complementos… La niña mimada de Amancio Ortega hace grandes esfuerzos por atraparnos en sus redes y llenar la cesta de modelitos.

Tras analizar con lupa las propuestas de Zara, hemos llegado a una conclusión: quien no arriesga, no gana. Y si no, echa un vistazo a esta fotogalería en la que la bufanda extragruesa puede resultar tan elegante como una estola de pelo si se sabe llevar con estilo, los turbantes coronan con mucha gracia los looks más informales y los estampados de leopardo y príncipe de Gales se fusionan en un mismo look con mucha sofisticación.

Eso sí, también existe un culto al feísmo: sandalias con calcetines, faldas midi con pantalones fauseau y zapatos ‘Teddy’... A nadie le quedan dudas: el invierno de Zara está está pensando para arriesgar.

Si hay que arriesgar se arriesga... ¡hasta con los estampados más arriesgados! pinit

