Â¿Los tacones con calcetines son elegantes?

16 nov 2017

Los calcetines se crearon para enseñarlos y esta temporada se llevan con tacones: sandalias, salones, destalonados… Hace unos meses, en el Festival de Cine de Cannes, Kendall Jenner se enfundó el look más revolucionario de la alfombra roja en el que los calcetines ejecutivos, que lució debajo de unas elegantísimas sandalias plateadas, eran los protagonistas.

Consciente o no de lo que había hecho y de que más pronto que tarde las it girls acabarían uniéndose a su atrevimiento, le había dado una nueva vida a las sandalias en épocas de frío gracias a los calcetines. ¡Porque no todas somos como Victoria Beckham, Gigi Hadid y Paula Echevarría que se atreven a salir a la calle con los pies (casi) al aire corriendo el peligro de acabar como los personajes de 'Frozen'!

Como los botines blancos y la combinación de chándal con tacones, los calcetines con salones y sandalias tienen tanta defensoras como detractoras. Hay a quien le espanta y a quien ve en esta extravagante mezcla la salvación para el invierno: por un lado, los calcetines, sobre todo si son deportivos, ayudan a amortiguar la pisada y evitan que los tacones se conviertan en una pesadilla; por otro, resguardan a los pies del frío.

Sobre la pasarela, los hemos visto en Valentino y nº 21 en su versión más delicada, en Prada le dan un toque baby doll con merceditas mientras que Antonio Marras apuesta el 'granny style'.

Zara también ha incorporado esta tendencia en su web.

Y sí, en los desfiles todo se ve fantástico, pero ¿cómo te lo puedes poner tú? Echa un vistazo a los looks que hemos fichado a las chicas más chic del mundo en esta fotogalería.