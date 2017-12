CÃ³mo llevar los botines con mucho estilo

19 dic 2017

Cómodos y estilosos, temporada tras temporada los botines ocupan un lugar privilegiado en nuestros armarios. ¿Quién no tiene un par que le sirve como transición entre las sandalias y las botas y viceversa? ¿Y quién no se resguarda del frío con unos calentitos o añade un poco de color con otros bordados o con purpurina? Está claro que ya no podemos vivir sin unos botines.

Perfectos para los looks de oficina, una cita, una cena o incluso un look de aeropuerto, los botines son los zapatos favoritos de las chicas más chic. Aunque lo habitual era combinarlos con jeans, las expertas en moda los llevan con vestidos midi, faldas de tubo o mini e incluso con pantalones cropped.

Plateados, de terciopelo, con bordados, con tacón de metacrilato o logo, adornados con tachuelas y perlas, este invierno le sacarás mucho partido a los botines. Si aún no tienes unos, te hemos preparado un 'shopping' con los más originales para que marques la diferencia con tu calzado. Prepárate para vestirte por los pies.

