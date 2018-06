28 jun 2018

Pilar Rubio no ha querido dejar pasar este Día del Orgullo sin antes aportar su granito de arena a esta causa. Y lo ha hecho a través de un conmovedor mensaje con el que la presentadora anima al colectivo LGBT a seguir luchando por la libertad sexual y por sus derechos:

"El 28 de junio de 1969 fue la primera vez que el colectivo LGBT se manifestó en NY reclamando su libertad sexual. Hoy, 49 años después, aún queda mucho que hacer... El amor no entiende de sexos. Ama a quien desees, porque ese sentimiento es un derecho que nadie te puede arrebatar", escribe en la publicación.

Una fotografía con la que, en tan solo dos horas, Pilar Rubio ya se ha hecho con más de 25 mil 'me gustas' y cientos de comentarios positivos.

Publicación en la que tampoco hemos podido dejar pasar desapercibido su precioso chaleco 'denim' de estilo retro. Un chaleco muy 'boho' con detalle de estampado geométrico y multicolor en la parte trasera que no hemos parado hasta encontrar y que pertenece a la firma de Wrangler.

Chaleco vaquero denim con cuatro bolsillos y estampado multicolor. pinit

La mala noticia es su precio de 119,95 euros, no apto para todos los bolsillos.

Chaleco vaquero modelo Retro Vest, 119,95 euros. pinit

Una prenda que aún podrás encontrar disponible en la tienda online de Wrangler en todas las tallas (XS, S, M y L) y que además nos parece ideal para celebrar por todo lo alto este Día del Orgullo.

Pero si esta opción no te convence no te puedes perder nuestra selección de las 12 prendas LGBTQ que ya arrasan. ¡No tienes excusa para no teñir tu armario con las prendas más multicolor!

