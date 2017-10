¿El mejor ejercicio para un culo perfecto? Apúntate al puente de glúteos con barra

4 oct 2017

Compartir en google plus

Hace poco os hablábamos del poder delas zancadas para conseguir un culo 'de 10'. Pero no hay que perder de vista otros ejercicios con los que podemos conseguir que nuestros glúteos luzcan más tonificados que nunca...

Y el que más llama la atención, no solo por su espectacularidad, sino también por su eficacia, es el puente de glúteos con barra. Una variante del clásico puente que es más fácil de lo que parece a simple vista.

Es un ejercicio perfecto para tu trasero. No en vano, Kate Upton es una de las 'celebs' que ya se han apuntado a hacerlo... Y los resultados saltan a la vista:

I take my kegels seriously @chelseahandler @benbrunotraining Una publicación compartida de Kate Upton (@kateupton) el 2 de Feb de 2016 a la(s) 11:14 PST

Pero, como decíamos, es un ejercicio espectacular. Si bien necesitarás un poco de práctica para dominarlo del todo. Y no digamos ya para añadirle peso...

Para hacerlo necesitarás un banco, una barra larga con almohadilla, pesas y esterilla. No es estrictamente necesario, pero un poco de ayuda no te vendrá mal al empezar. De primeras no cargues la barra con peso hasta que domines el movimiento al completo.

Culo duro con el puente de glúteos con barra Prepara la barra con el peso adecuado. Con el tiempo ya verás que puedes levantar más del que creías. Siéntate delante del banco y deja la barra con las pesas delante de ti. Coloca tus hombros en el banco de manera que tengas el suficiente apoyo. Pasa la barra por encima de tus piernas hasta que esté sobre tus caderas. Dobla ligeramente las piernas dejando a su vez los pies completamente apoyados sobre el suelo. Inspira. Ejecuta el movimiento levantando el trasero del suelo, mientras tus hombros están apoyados sobre el banco y los pies en el suelo. El punto final del movimiento será cuando notes que tus glúteos están bien tensos. Expira. Vuelve al principio y descansa un segundo. Si quieres darle un extra de dificultad no apoyes el culo en el suelo y levanta de nuevo.

El puente de glúteos con barra, un ejercicio espectacular para tener un culo duro. pinit

Y recuerda que, para que sea efectivo, debes combinarlo con otros ejercicios específicos para glúteos: zancadas, sentadillas... En la variedad está el gusto.

Y consulta siempre a un profesional del ejercicio antes de empezar. ¡A por un culo 10!