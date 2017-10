La Ãºltima obsesiÃ³n en Instagram: Yoga desnudo

20 oct 2017

Una cosa cierta sabemos de nuestro uso de las redes: no hay nada que nos invite más a mirar y a remirar que los cuerpos más o menos desnudos que pululan por los perfiles.

Sin embargo, lo de 'Nude Yoga Girl' (@nude_yogagirl en Instagram) supera todas las expectativas: la mujer no solo es un prodigio de flexibilidad y control, sino que tiene un cuerpo admirable, entrenado al milímetro, armonioso hasta lo imposible.

Este mes, esta practicante anónima del yoga retó a sus seguidoras a postear sus propios 'selfies' haciendo yoga como dios las trajo al mundo.

Dicho y hecho. El hashtag #NYGyoga se llenó de yoguis desnudas haciendo sus posturas: es alucinante lo que un cuerpo humano puede llegar a hacer y también es increíble hasta dónde puede llegar una 'instagramer' para hacerse la foto más impresionante.

La impulsora de esta iniciativa, @Nude_yogagirl, es una ex modelo de 27 años reciclada en fotógrafa que lleva documentando sus evoluciones en este deporte desde 2015.

Su lema es el típico lugar común que sostienen las mujeres que rebasan la perfección: "Eres preciosa tal y como eres". A ver: esto tendríamos que decirlo las que no caminamos precisamente por la pasarela, no las que acaban de bajar de ella... Acierta mucho más al explicar porqué se fotografía desnuda: "Mostrar la desnudez de una manera no erótica me parece un buen mensaje que dar".