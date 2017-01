Alonso Caparrós contra todos en Gran Hermano Vip

30 ene 2017

Parecía que iba a ser Aída la encargada de insuflar el mal rollo suficiente como para movilizar a los aburridos habitantes de la casa. Pero no. Contra todo pronóstico, ha sido Alonso Caparrós, el mismo que hace una semana pedía ser expulsado, el que se ha dedicado a infringir todo tipo de perrerías a sus compañeros, en un intento desesperado de desestabilizar al grupo y romper la estrategia de las nominaciones.

Para Irma Soriano, la explicación a este comportamiento de Caparrós está clara: imita la actuación de Carlos Lozano en la pasada edición de Gran Hermano Vip, con la esperanza de aterrizar también en alguno de los formatos de Telecinco y revitalizar así su mohína carrera.

Además de boicotear la prueba semanal, que perdieron en parte por su culpa pero también por la actitud dejada de Allison, cada vez más incomprendida por sus compañeros, Alonso ha tratado de sumar a su guerra a Irma Soriano. Aunque la llevó a un aparte, para contarle su visión del juego (que los jóvenes se están librando de los mayores consciente o inconscientemente) y tratar de que se sumara a su estrategia, fue en vano. Lo único que logró fue hacer llorar de nervios a la atribulada presentadora, que solo quería irse con las cabras: “Es donde me siento más segura”.

Lo cierto es que Irma Soriano está mal con Alonso y mal también con Aída, de la que dice que mantiene “un tipo de comunicación muy agresivo para mí”. Nízar no se anda a la zaga con la presentadora: “Toda ella es mentira. Es la gran mentirosa”. Daniela opina que Aída “está buscando el punto débil de las personas” y no parece desencaminada, a tenor de cómo trató de sacarle información a Ivonne Reyes sobre la paternidad de su hijo o de los rumores que la relacionaron en el pasado con unos servicios de 'escort'. La que no la aguanta ni a tiros es Elettra. La italiana ha llegado tan lejos en su rechazo a Aída Nízar, que anoche tuvieron que separarlas porque llegaban a las manos.