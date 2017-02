Próxima parada, Berlín

7 feb 2017

Mucho que ver y muy poco tiempo: es la maldición de los asistentes a la Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, que abre sus puertas el 9 de febrero. ¿Los platos fuertes? The other side of hope, la reflexión de Kaurismaki sobre los refugiados; 'T2', la esperada (o no) secuela de 'Trainspotting'; o lo nuevo de Sally Potter, 'Kiarostami' o 'Stanley Tucci'. Con acento español, la estrella será 'El bar', de Álex de la Iglesia, pero no hay que perder de vista el debut de Carla Simón, 'Verano 1993', en la sección Generation KPlus.