Comprar tiempo con dinero nos hace más felices

3 ago 2017 silvia torres

El trabajo publicado en 'Proceedings of the National Academy of Science', asegura que la gente que invierte su dinero en cosas que le hacen ahorrar tiempo, por ejemplo, contratar a una persona para que le limpie la casa, pagar un extra para que le lleven la compra en lugar de pasar tiempo en la cola del super o coger de vez en cuando un taxi, son más felices. Según el estudio esto no solo funciona para la gente rica. “Gente de todos los espectros económicos se benefician cuando “compran” tiempo libre”, dice el estudio.

Los autores del estudio, investigadores de la Universidad de Columbia, entrevistaron a más de 6000 adultos de Estados Unidos, Dinamarca y Canadá para averiguar la relación entre el dinero, el tiempo y la felicidad. Y les hicieron preguntas acerca de con qué frecuencia gastaban su dinero para comprar tiempo libre para ellos, con qué frecuencia se sentían estresados y la sensación general de satisfacción con sus vidas.

Independientemente de los ingresos los resultados fueron claros: la gente que con su dinero se proporciona más tiempo libre tienen mayores niveles de satisfacción vital. “Pensábamos que solo encontraríamos este efecto entre las personas con altos ingresos pero hemos encontrado los mismos niveles de beneficio en todas las personas”, dicen los autores. El estudio demostró una fuerte relación entre comprar tiempo y la capacidad de disfrutar de la vida precisamente entre las personas con menos ingresos económicos.

De hecho hicieron un experimento en el que pidieron a 60 personas que gastaran 40 dólares, podían elegir entre comprarse algo nuevo o invertir ese dinero en contratar a alguien que les ahorrara tiempo. Tal y como sospechaban los investigadores aquellos que se usaron su dinero en proporcionarse más tiempo para ellos eran los más felices. Por ejemplo, quienes contrataron una persona para que les limpiara la casa eran más felices que los que se compraban unos zapatos nuevos. “Nuestros resultados sugieren que comprar tiempo tiene similares beneficios para la felicidad que tener más dinero.

La explicación es, según los investigadores, que la gente se siente menos presionada cuando contrata servicios que le ahorran tiempo porque al final del día mejoran su estado de ánimo. “Usar el dinero para comprar tiempo es un amortiguador contra las presiones de tiempo que tenemos en nuestra vida diaria y que impacta la satisfacción vital”, asegura el estudio.