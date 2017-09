Penélope Cruz y Javier Bardem, juntos en el 'biopic' de Pablo Escobar

2 sep 2017

Penélope Cruz y Javier Bardem se encuentran de nuevo cara a cara frente a las cámaras para protagonizar ‘Loving Pablo’, el nuevo biopic sobre la vida del famoso narcotraficante Pablo Escobar. La cinta, la quinta protagonizada por el matrimonio en su extensa trayectoria profesional, se basa en el libro 'Amando a Pablo, odiando a Escobar', escrito por Virginia Vallejo, la periodista colombiana con la que el narco tuvo una aventura amorosa y que en el largometraje da vida Penélope Cruz.

Esta semana, coincidiendo con la 74 edición del Festival de Cine de Venecia, se han hecho públicas las primeras imágenes de 'Loving Pablo' en las que podemos ver a Bardem caracterizado como Escobar. Dos clips dan forma al adelanto de una película que se estrenará el 6 de septiembre en el festival y que en los próximos meses llegará a nuestras salas de cine.

En las dos escenas que hemos podido ver de ‘Loving Pablo’, presenciamos dos situaciones muy diferentes entre la pareja. En una de ellas vemos cómo Vallejo entrevista a Escobar en un vertedero donde el narcotraficante explica una de las iniciativas que quiere desarrollar en su país. En el clip podemos escuchar a la protagonista afirmar: "Ese día decidí que no me importaba cómo Pablo ganaba su dinero, solo cómo lo usaba”.

En la segunda escena, vemos a la pareja en un restaurante en el que Pablo Escobar le hace un regalo a su amante. Ella abre la caja y descubre en la caja una pistola, lo que no le hace mucha gracia.

Desde hace décadas, Javier Bardem vive interesado por la figura de Pablo de Escobar y su sueño por ponerse en su piel se ha hecho realidad ahora que la historia del delicuente se ha hecho popular gracias a la serie de Netflix ('Narcos'). En una entrevista, el actor declaraba: "Me atraía interpretar a Pablo Escobar desde hace muchos años. Fue en 1998 que empecé a estar intrigado por este personaje como persona y, desde entonces, me han ofrecido otros personajes de Escobar, pero siempre los he rechazado porque no había nada más allá que un estereotipo”. Parece que en 'Loving Pablo', Bardem encontró el guion que andaba buscando.

