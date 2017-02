Le debo mucho a Fernando Trueba

5 feb 2017

Para unos es la mujer más bella del mundo, para otros, simplemente una mujer guapa –eso es innegable- con especial fotogenia. Para otros una española que ha logrado triunfar y un motivo de orgullo, y para otros, el blanco de los comentarios por sus opiniones, compartidas por muchos, y criticadas por otros. Quizá por eso, a veces Penélope Cruz prefiere mantenerse al margen, pero hay otras que no puede evitar alzar la voz, aun a riesgo de volver a ser criticada, quizá a uno y otro lado del charco.

La noche de los Goya lo hizo. En primer lugar, para hablar de Fernando Trueba, director de La Reina de España, película por la que ella estaba nominada, una vez más al más alto galardón del cine español. El director fue duramente criticado por unas declaraciones en la que afirmó no sentirse español y hasta tuvo una campaña en contra pidiendo un boicot a la película. "Me ha parecido triste, sobre todo porque los que conocéis a Fernando sabéis cómo es su sentido del humor, él como cualquiera puede estar más o menos acertado en un comentario, después de haber aclarado lo que realmente quiso decir, lo que me dio pena es que el foco siguió en esas declaraciones, no en las posteriores, fue como un poco cebarse en eso", nos decía la actriz sobre la alfombra roja.

“No sé en qué medida eso tuvo que ver con la taquilla, eso no lo podemos saber nosotros. Pero conociéndole, me da pena que se le malinterpretara de esa manera, yo estoy aquí nominada con una película, con el mismo personaje con el que gané hace 18 años. Porque la primera vez que vine a los Goya tenía 17, estaba nominada por 'Jamón Jamón', pero el año de 'Belle Époque', así que me pareció que esa nominación era un poco por los dos personajes, y además, es un hombre al que yo le debo mucho”, continuaba contando sobre el director.

He pasado mucho tiempo con Trueba y sé cuáles son sus valores"

"He pasado mucho tiempo con él, sé cuáles son sus valores, se cuál es su corazón. Para todos los que le conocemos, ha sido duro ver que el foco seguía en eso, en lo negativo, en vez de en todo el tiempo que pasó explicando de donde venía. Él mismo decía que lo tenía que haber dicho de otra manera, pero esas declaraciones no se publicaron casi en ningún sitio", reivindicaba.

Pero no fue el único tema polémico en el que se internó una Penélope más habladora y directa que de costumbre. Cuando le preguntaron por lo que opinaba de que los políticos no vieran cine, aseguró: Alucinante. Pero es que las últimas semanas no solo en nuestro país, a nivel mundial, todo es como para echarse a temblar. Se refería a un tema con el que está volcada: los refugiados. "¿Quién realmente se está acordando de todos esos niños refugiados que se están muriendo de hambre y de frío?, porque al final leemos y leemos y muchas veces ni se les menciona. Es una locura tan grande…".

La edad no importa

También tuvo unas palabras para el tema de la noche: el papel de las mujeres y su petición de que haya más personajes femeninos en las películas. Algo que también han hecho otras actrices en Estados Unidos, dejando patente especialmente la brecha salarial en Hollywood. "Allí tiene mucho valor que lo diga Jennifer Lawrence, que es la número uno en el mundo y que evidentemente cuando lo dice, no lo está pidiendo para ella, lo está pidiendo para el resto de las actrices", comentaba.

"No algo que está sucediendo solo allí, y no tiene que ver solo con lo que les pagan… eso está ahí, es que está marcado a muchos niveles", reflexionaba. ¿Pero cómo luchar contra ello?, "El tema de que como mujer te pregunten, desde que cumples 25 años, que si te da miedo envejecer… jamás le preguntarían eso a un hombre", reivindicaba nuestra actriz más internacionales. "La manera de combatir eso para mí ha sido no contesta"”, contaba.

Ella prefiere centrarse en el trabajo, que es lo que la ha llevado hasta allí. Y de eso, por suerte, tiene mucho. "Hemos rodado ‘Escobar’. Ahora estoy rodando ‘Asesinato en el Orient Express’, con Kenneth Branagh" y una sorpresa, se bien a rodar a España. "La película de Asghar Farhadi la vamos a rodar también aquí, va a ser una producción española, seguramente de El deseo".

