28 ene 2018

Compartir en google plus

Todos los seguidores de The walking dead recordamos la aparición de Michonne al final de la segunda temporada. Sus rastas. Su katana. Su cara de mala leche. Y, sobre todo, los dos zombis, encadenados, con quienes caminaba entre zombis sueltos, camuflada.

No hacía falta haber leído el cómic que adapta la serie para saber que, a partir de la tercera temporada, esa mujer atlética, negra, que la adversidad convirtió en una bestia parda, se convertiría en protagonista.

"La ira te vuelve estúpido; y estúpido, estás muerto."

Lo que era más difícil de imaginar en aquellos momentos es que con el tiempo -el roce hace el cariño, y si es de fósforo, prende la llama azul-, Michonne y Rick Grimes llegarían a convertirse en pareja sentimental.

No solo porque el apocalipsis no parece un buen contexto para el amor; ni porque Rick se hubiera ido emparejando con mujeres blancas y débiles; sino, principalmente, porque Michonne parecía un tanque, un búnker, cualquier cosa menos un alma sensible abierta al amor.

Pero todos tenemos un pasado. Michonne perdió una familia y un mundo, como todos los habitantes de esa tierra arrasada. Y aunque la armonía burguesa se haya perdido para siempre, con Rick y sus dos hijos ha recuperado la sensación de refugio que comunica todo núcleo familiar. No es una fortaleza de acero, pero sí una madriguera cálida pese a su precariedad.

Todos los protagonistas de la serie integran un batallón de psicópatas que ha decidido asegurar su supervivencia a cualquier precio. Hasta el que ninguna alma debería pagar. No queremos que mueran porque la serie nos ha contado sus esperanzas, sus proyectos, sus miserias; pero merecerían sin duda la pena de muerte (si en ese horizonte de ficción tuviera algún sentido).

Todos los seguidores de The walking dead nos hemos ido convirtiendo en zombis que ahí seguimos, seguidores, sin saber muy bien a quién seguimos ni por qué diablos los estamos siguiendo. Fue una buena serie, hace tiempo que dejó de serlo. Algunos personajes, sin embargo, tanto en su versión cómic como en su traducción audiovisual, ya forman parte del imaginario de nuestra época. Entre ellos: Rick y Michonne, pareja improbable, monstruos psicópatas, máquinas de matar, enamorados, líderes icónicos, sombrero de sheriff y katana, vivientes muertos.

*Jorge Carrión es autor de Teleshakespeare (Errata Naturae).