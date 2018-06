15 jun 2018

¡Jon Nieve e Ygritte se casan! Es decir, lo hacen los actores que los interpretan en ‘Juego de tronos’, Kit Harington y Rose Leslie (a la que podemos ver ahora en 'The good fight'). Su amor surgió en la segunda temporada de la superproducción de la HBO, y fue todo un flechazo (o, al menos, ambos recibieron flechazos en las escenas que compartían). Tras un par de años de amoríos secretos, han sacado su romance del armario y celebrarán su boda el 23 de junio, en un castillo de Escocia.

Harington escribió a David Benioff para pedirle que interrumpiera el rodaje de la última temporada de ‘Juego de tronos’ unos días, porque tenía pensado invitar hasta a los dragones. Nos preguntamos si Rose Leslie contestará al “Sí, quiero” de Kit con un “No sabes nada, Jon Nieve”, si Tyrion los machacará a todos al limbo o si la Guardia de la Noche le coreará al Perro un “Venga, Clegane, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal”. Pero, como somos unas románticas, sobre todo nos preguntamos quién les acompañará a la boda del año. Pasamos lista al más puro estilo ‘first dates’.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Dejamos a la reina Daenerys compartiendo lecho con Jon Nieve, su (dejadnos pensar) sobrino, al final de la anterior temporada. Las malas lenguas aseguran que Emilia y Kit no tuvieron que interpretar mucho. Y es que el universo tiene muchas ganas de emparejar a Emilia, que ha estado viéndose con los actores Jai Courtney y Seth McFarlane y a la que se le han atribuido romances con Jared Leto y James Franco, entre otros. “Lo sabe todo el mundo”, dirían sus doncellas dothraki; pero nosotros, desde luego, no lo sabemos, y estamos deseando ver con quién aparece la madre de dragones en la boda.

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Estamos seguras de que el benjamín del clan Lannister envidiaría la vida del actor que le interpreta, Peter Dinklage. Y no solo porque Peter vive en una época en la que puede protestar por el lanzamiento de enanos, la política de Trump, la discriminación a la mujer o el maltrato animal (sí, lo ha hecho todo), sino también por su vida amorosa. Tyrion tiene tendencia a agenciarse esposas que se le escapan entre los dedos y amantes que le traicionan por su padre, Tywin Lannister (ay, Tyrion, con el trauma que tienes tú con tu padre). Dinklage, en cambio, lleva 13 años felizmente casado con la directora teatral Erica Schmidt y tiene dos niños a los que mantiene totalmente fuera de los focos. Si es que no le podemos querer más.

Peter Dinklage y Erica Schmidt, una pareja feliz pinit

Lena Headey (Cersei Lannister)

Si Kit y Rose tienen problemas planificando las mesas de la boda, pueden pedirle ayuda al encargado del plan de rodaje de ‘Juego de tronos’, que ha conseguido que Lena Headey y Jerome Flynn (Bronn) coincidan lo menos posible en el set. Su romance terminó muy malamente en 2014, se dice, y no se pueden ni ver. Como somos fans de Cersei hasta la muerte, esperamos que Lena se siente con su flamante prometido, el director Dan Cadan, en la mesa presidencial, y que a Flynn le toque comer en la mesa de los niños.

Maisie Williams (Arya Stark)

En ‘Juego de tronos’, Arya es una asesina implacable, una espadachina consumada y una loba solitaria. En la vida real, Maisie Williams deja el 'valar morghulis' aparcadito y se dedica a jugar al Trivial Pursuit y a hacer escapaditas románticas con su novio, el universitario Oliver Jackson, que la trata como a una reina y hasta la maquilla si hace falta. Que no se puede vivir con tanta intensidad dentro y fuera de la pantalla, hombre.

Maisie Williams y Ollie Jackson, dos tórtolos enamorados pinit

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

“¿Y esa quién es? ¿La reina? ¿Pero la reina no era la que me has presentado antes? ¿El eunuco es eunuco de verdad? Vale, vale, no pregunto más. Qué raros son tus amigos, cari”. Así nos imaginamos la conversación entre Nikolaj Coster-Waldau y su mujer durante el banquete nupcial. Y es que la cantante y actriz groenlandesa Nukaaka, con la que Nikolaj tiene dos hijas adolescentes, aún no ha visto ‘Juego de tronos’ (creemos que hay un señor en Mongolia que tampoco). Nukaaka jura que se pondrá a ello en cuanto libere un poco su agenda, pero que tiene miedo de no poder tomarse en serio a su señor esposo. Tranquila Nukaaka, que a Jaime Lannister, a estas alturas, también le ha troleado todo el casting, desde Bronn hasta la achacosa Olena Tyrell.

Nikolaj Coster-Waldau y Nukaaka, mundos paralelos pinit

Sophie Turner (Sansa Stark)

La señora de Invernalia, esperamos, acudirá al evento con bloc de notas y ojo avizor... porque ella será la próxima. Se espera que, en cuanto acabe de grabar la última temporada de ‘Juego de tronos’, anuncie la fecha de su boda con el cantante y actor Joe Jonas, con el que lleva prometida desde octubre. Spoiler: Maisie Williams, su hermana en la serie, será una de las damas de honor.

Sophie Turner y Joe Jonas: ellos serán los siguientes. pinit

