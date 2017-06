Miley Cyrus cuenta por qué dejó las drogas

16 jun 2017

Si no fallan las cuentas, puede que estemos en el cuarto mes de sobriedad total de Miley Cyrus: fue en el pasado abril cuando confesó a la revista “Billboard” que llevaba tres semanas sin fumar hierba. Sin embargo, las drogas siguen muy presentes en su vida, porque no puede evitar hablar de ellas en cada entrevista que concede. Esta semana se sentó frente al presentador de la NBC Jimmy Fallon para hablar de su nuevo yo. De su nuevo yo sin marihuana. “Siempre venía colocada a tu programa”, le confesó a Jimmy Fallon. “De hecho, la última vez que estuve aquí me vestí primero de conejo y luego de gata. Iba puestísima”.

La razón por la que la cantante de “Wrecking Ball” ha dejado las drogas no es otra que su nuevo disco: “Quería tener la mente clara, súper clara para trabajar en él. Es el álbum más importante de mi carrera hasta la fecha”. Además, ha advertido los beneficios de rodearse de personas sobrias no solo en su trabajo, sino en su vida. “Ahora me gusta rodearme de gente que me motive a estar mejor, más evolucionada y abierta. Y he notado que esa no es la gente que está drogada”.

En su reaparición sobria ante Fallon, en uno de los programas con mayor audiencia de la televisión estadounidense, esta nueva Miley reconoció que había llegado a tener pesadillas en las que se moría debido a la cantidad de hierba que fumaba. “Nadie muere por fumar marihuana, pero nunca nadie ha fumado tanto como yo lo hacía”, reconoció. Ahora dice estar más en calma. “Sé que no parezco muy calmada, pero te puedo asegurar que siento la paz y la calma. Espero que el público pueda verlo también. Siempre he sido yo misma, incluso cuando me vestía de oso panda. Simplemente esta es otra versión de mí”.