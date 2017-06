Carla Bruni reniega su romance con Donald Trump

19 jun 2017

Acaba de editar su nuevo disco, 'French Touch', una colección de versiones que va de 'The Clash' a Audrey Hepburn, pero la prensa ha aprovechado para preguntarle por dos temas inevitables: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su relación con los hombres. Su relación con el magnate viene de lejos: en 1991, la rumorología contaba que Carla Bruni había sido la responsable de la ruptura de Trump y Marla Maples. A decir de los tabloides, la ex modelo y el millonario mantenían un romance.

En su momento, Bruni negó haber pasado tiempo alguno con Trump en su yate, pero sorprendentemente este comenzó a llevarle la contraria y a decir que sí tenían una relación. “Es un lunático. Me da mucha vergüenza toda esta situación. Solo le he visto una vez, hace un año, en una gran fiesta benéfica en Nueva York y jamás hemos estado a solas”, explicaba la modelo por entonces. Hoy, Bruni sigue negando la historia, y confirma que por entonces Trump solía llamar a los periódicos fingiendo ser su propio agente de prensa y contando que tenía relaciones con Madonna, Kim Basinger o Bruni.

“Sí, me acuerdo de aquello”, confirmó ahora la cantante y ex Primera Dama francesa a 'The Daily Beast'. “No hay mucho que pueda decir... Solo que la democracia es mejor que la dictadura y por eso debemos respetar la democracia”. Aún de alguna manera investida de su antiguo papel como representante de la República francesa, Bruni prefiere la discreción, pero muy inteligente como es, supo rechazar lo que Trump significa de la manera mas cortés y tajante posible:

“La única cosa que tienen en común todos los hombres que he amado es un lado femenino fuerte. Encuentro que los hombres femeninos son extremadamente viriles, mientras que los machos me parecen muy frágiles. El machismo es un mecanismo de defensa”.

