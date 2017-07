Kim Kardashian se pone de los nervios por su hermano

7 jul 2017

No levanta cabeza. Esta semana Kim Kardashian no puede con la vida que le da su familia. Por un lado, comienzan a escucharse insistentes rumores de que el enfado que separa a Jay Z y Kanye West es por su causa: por lo visto, Kanye no soporta que Beyoncé no quiera hacer migas con su Kim. Sin embargo, el que peor se lo está haciendo pasar es su hermano Rob, a punto de enfrentarse a graves problemas legales por su pésimo comportamiento en las redes.

En un típico gesto machista y violento, Rob decidió subir unas fotos de su ex Blac Chyna, la madre de su hija Dream, desnuda, además de contar que bebe, toma drogas y que le ha comprado joyas, coches y operaciones de cirugía estética carísimas mientras que ella le es infiel y le manda los vídeos de su infidelidad.

Está muy avergonzada por la reacción de Rob y triste por Dream

Parece que, en esta ocasión, la separación de la polémica pareja será definitiva, porque ella ha llegado a enviarle vídeos de sus infidelidades en la misma cama que antes compartían y le ha acusado de maltratarla.

Según fuentes cercanas a los Kardashian-West, Kim está furiosa con Blac Chyna por "aprovecharse de su hermano, que es un chico muy sensible" y decepcionada con Rob. "Piensa que es una pena que su hermano haya caído en la trampa del porno vengativo, porque él vale mucho más. Se ha disgustado muchísimo porque su horrible comportamiento en la red social hace quedar mal a toda la familia. Está muy avergonzada y triste por Dream: no quiere que la niña siga viviendo en una casa en guerra".