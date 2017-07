No imaginarías que estas 'celebs' son adoptadas

11 jul 2017

En estos tiempos en los que parece que el material genético importa más que los mismos niños, resulta importante conocer las vidas de personas reconocidas, con éxito en sus profesiones y hasta trascendencia política que fueron adoptadas. De hecho, gracias a que existieron familias que aceptaron pasar por los largos trámites que conlleva la adopción, pudieron alcanzar todo su potencial y dejar huella en la historia que hoy contamos.

Bill Clinton, Malcolm X, Nelson Mandela, Eleanor Roosevelt o John Lennon crecieron en familias adoptantes o familiares cercanos. ¡Menos mal que hubo quien les acogió, qué pérdida para la humanidad de no haber sido así! Varias mujeres célebres de nuestra historia pop global crecieron en familias que no eran las biológicas. Marilyn Monroe fue recogida en un orfanato y, hasta los siete años, vivió con una familia de acogida. Después, una amiga de su madre se convirtió en su tutora legal hasta que Marilyn se casó, a los 16, para evitar volver a cualquier orfanato.

La actriz Frances McDormand no sólo fue adoptada, sino que también adoptó a su hijo. "Soy adoptada, como mi hijo, y sé de lo que hablo cuando digo que en el momento en que entras en contacto con ellos y percibes su olor se produce una reacción feromonal entre padres e hijos. Mi hijo olía como un bollito de canela, ese olor penetró muy dentro de mí y se convirtió en una especie de imperativo para darle todos los cuidados a mi alcance. Es entonces cuando te conviertes en una tigresa o en una leona con el fin de protegerlos".

Debbie Harry, la cantante de Blondie, nació en Miami, pero fue adoptada por una pareja de New Jersey, Catherine y Richard Smith Harry. Allí vivió felizmente hasta que, tras terminar la universidad, Debbie se trasladó a Nueva York, donde trabajó de camarera, go go y conejita de Playboy, antes de comenzar su carrera.

También tiene final feliz la vida familiar de Nicole Ritchie, adoptada por el cantante Lionel Richie y su esposa Brenda cuando tenía 9 años. Sus padres biológicos fueron un músico que giró brevemente con Ritchie y una asistente de la baterista Sheila E. Ambos decidieron cuando la niña tenía cuatro años que no podían criarla, y Nicole fue adoptada por los Ritchie. Y hasta hoy.

La campeona olímpica Simone Biles fue adoptada por sus abuelos cuando aún era una niña: "Cuando era una niña fui adoptada por mis abuelos, que ahora son mis padres. Los llamo mamá y papá. Todo ha sido muy normal".

