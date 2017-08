¿Cuánto ganan por episodio los actores de Juego de Tronos?

23 ago 2017

Las idas y venidas de los herederos de las casas nobles de los Siete Reinos nos tienen con el alma en vilo. Pero, consolémonos, a quien más le va a fastidiar que se termine esta aventura en pos del trono de hierro es a los actores mismos, quienes difícilmente podrán volver a embarcarse en una serie que alcance cifras tan millonarias de espectadores y de sueldos.

Según las últimas informaciones de la revista 'Variety', Kit Harrington, Emilia Clarke, Peter Dinlake, Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau se embolsan por episodio medio millón de dólares. En cifras: 500.000 dólares. Eso son 3,5 millones de dólares por la temporada que tenemos entre manos, más corta de lo normal (solo tiene siete episodios). Una nadería de dinero.

Sin embargo, los afortunados actores de 'Juego de Tronos' no son los que más se embolsan de la tele. Aún cobran más Robert DeNiro (775.000 dólares por episodio) y Mark Harmon (525.000 dólares por cada episodio de la interminable serie 'NCIS'). Eso mismo se lleva Kevin Spacey por 'House of Cards', mientras que Claire Danes se queda en 400.000 por cada entrega de 'Homeland'. ¿Cómo no van a estar deseando los grandes actores hacer tele, si encima de encontrarse grandes historias les pagan estos sueldazos?