El culebrón de Taylor Swift y Kim Kardashian continúa

25 ago 2017

Compartir en google plus

El mundo está hablando de lo único: Taylor Swift ha anunciado disco para noviembre, 'Reputation', y la portada es un desastre. De hecho, internet se ha llenado de memes que la ridiculizan por antigua. Hoy mismo conoceremos, si nada se tuerce, su primer single. Sin embargo, a nosotros nos interesa mucho más todo el asunto de la serpiente. Esta semana, Swift colgó unos vídeos en los que se ve una serpiente zigzagueando entre interferencias. ¿De qué va esto? ¿Quién es esa culebra? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver si podemos hacer un poco de luz.

En febrero de 2016; Taylor Swift acusó a Kanye West de misógino por lo que decía de ella en el tema 'Famous': “Creo que Taylor Swift y yo deberíamos tener sexo ¿Por qué? Yo la hice famosa”. Kanye se refería al incidente en los VMA's de 2009, cuando interrumpió el discurso de Swift para decir que Beyoncé se merecía el premio. El escándalo, en 2009 y en 2016, fue mayúsculo, pero Kim y Kanye no se defendieron. Durante meses, soportaron que acusaran al rapero de machista por insultar a la rubia ex cantante de country. En realidad, la gran Kardashian estaba enfriando su venganza: meses después ,en julio, colgó una conversación entre Swift y West en el que aquella le daba permiso al rapero para mencionarla. Además, la llamo víbora en sus todopoderosas redes sociales, refiriéndose a ella con el susodicho emoji.

Esa serpiente que se desenrosca en el videoavance de Swift puede ser su manera de referirse a aquel asunto: si ella es la víbora, tomemos nota de que se está despertando. Y parece bastante fiera. ¿Utilizará Taylor su nuevo disco para reverdecer la vieja pelea con el matrimonio West? ¿Será la manera en la que piensa recobrar su reputación perdida? De hecho, el tipo de letras que ha utilizado en la criticada portada es muy parecida a la que Kanye usa en el merchandising de 'The Life of Pablo', sudaderas, cazadoras y chaquetas militares con mensajes impresionados que Kim no para de llevar en el 'reality' familiar.

Aunque no sabemos nada seguro, las espadas están afiladas. De momento, Kim Kardashian ha bloqueado el emoji de la serpiente en su perfil de Instagram. En cuanto Taylor reclamó la serpiente con su vídeo, la cuenta de Kim se llenó de mensajes con el emoji en cuestión y, por lo que parece, no lo pudo soportar. Bloqueo. Ni rastro de serpientes en el feed de Kardashian. Debe estar que trina al pensar que la rubia cantante le ha dado la vuelta a la tortilla y está utilizando la humillación como promoción. El culebrón no ha hecho más que recomenzar...