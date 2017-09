Internet compara a Melania con las lagartas de 'V'

12 sep 2017

¿Es una mujer? ¿Es un robot? ¿Es una extraterrestre con cierto gusto retro para la ropa? No, es Melania Trump, con un estilismo, un gesto y una actitud más cerca de la seriedad caníbal de las lagartas extraterrestres de 'V', que del dulce semblante que se le supone a una primera dama que quiere caer bien. Observa la fotografía: Melania da miedo.

El estilismo ilustra lo que le sucede a cualquier trabajadora cuando tiene que reincorporarse a sus quehaceres laborales tras un fin de semana de descanso: un enfado y un hastío monumental. Melania llegó a la Casa Blanca de esta guisa tras pasar unos días de vacaciones en Camp David: pantalones negros, camisa roja abotonada al máximo con detalles beige de Calvin Klein, gafas de espejo y un rictus espeluznante. Poco pueden hacer para dulcificarlo el 'nude' de su Birkin y sus Louboutin. Ella es demoledora.

Visto lo visto, resulta bastante lógico que la Primera Dama estadounidense no logre entrar en las listas con las mujeres mejor vestidas de su país. No parece que termine de componer un estilo reconocible como suyo ni que tenga interés en comunicar específicamente nada con sus 'looks'. Al silencio protocolario obligatorio de su cargo, se añade un silencio sepulcral indumentario. Y, claro, si no tienes quien te lea los estilismos, pasa lo que pasa: que los lee, entre muchas risas, Twitter.