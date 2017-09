Ágatha Ruíz de la Prada de cerca

Mujerhoy Sorprende esta teoría en una mujer que ha sido la avanzadilla de su generación.

Ágatha Ruíz de la Prada Es que me encanta llegar a casa y que haya jaleo, no me gusta estar sola. Ahora les he pedido a mis hijos que, por lo menos, se queden un año.

Mujerhoy ¿Les ha costado volver a vivir con usted?

Ágatha Ruíz de la Prada Nada, están arrebatados porque han estado viviendo solos unos años y yo intento corromperlos a tope con que la comida esté lo mejor posible, con que todo se lo laven y se lo planchen...

Mujerhoy Es usted una señora bien que ha pasado olímpicamente de convencionalismos, pero que, en el fondo, no reniega de ellos.

Ágatha Ruíz de la Prada Es que todo el mundo tiene contradicciones. Sigo teniendo la mentalidad de pasarme dos meses de vacaciones, siempre con la rabia de no pasar tres, que es lo que hacían mi bisabuela, mi abuela y mi madre. Y, por ejemplo, no me gusta el golf, pero juego todas las mañanas, porque es lo que hay que hacer.

Mujerhoy Provoca cuando quiere y se vuelve tradicional cuando le interesa.

Ágatha Ruíz de la Prada Exacto, no me quito de lo bueno del pasado, es abdsurdo.

Mujerhoy ¿Qué le hace enfrentarse a su familia por unos títulos nobiliarios?

Ágatha Ruíz de la Prada La historia es la siguiente: mi abuelo, en vida, repartió algunos títulos con sus hijos y a mi madre le prometió darle otros, pero luego no le dio nada, porque siempre le pareció que Ruiz de la Prada era un poco hortera para la época. Mi abuelo esnobeaba mucho a su yerno, que nunca le cayó bien y, mucho menos, cuando se separó de su hija. Esto hizo que pagara el pato mi madre y que en la familia la trataran peor. Luego, cuando murió mi abuelo, repartieron siempre en contra de ella, siempre se portaron mal con ella.

Mujerhoy La ley de sucesión nobiliaria daba preferencia al primogénito varón y usted fue una de las que forzaron el cambio. ¿Lo hizo por rabia o porque le apetecía ser Grande de España?

Ágatha Ruíz de la Prada Lo hice porque soy la nieta mayor, pero fundamentalmente porque estaba convencidísima de que era lo justo. Cuando murió mi tío Carlos, que era el mayor y estaba soltero, otro de mis tíos cogió a mi madre de los pelos, la llevó a un notario y le hizo renunciar a sus derechos. Y ella, que tenía miedo a sus hermanos, firmó y no me lo dijo. Pero, cuando uno de mis tíos pidió los títulos, mi madre me dijo que los reclamara yo.

Mujerhoy Ella renunció, pero no por sus descendientes.

Ágatha Ruíz de la Prada Claro, ahí pensé: "Te has equivocado, bonito. Una cosa es torear con mi madre, que nunca ha trabajado y no se atreve a ciertas cosas por miedo, y otra muy distinta es pelear contra mí". Lo hice por ella y lo conseguí después de luchar mucho. En esto Cósima es como yo: me defiende a muerte, como yo he defendido a muerte a mi madre.

Mujerhoy Supongo que muchas mujeres le habrán agradecido que ganara esa batalla.

¡Muy poco! En la Diputación de la Grandeza creo que me odian y que, si voy, me muerden. No voy a sus reuniones porque no hay nadie a quien no conozca.

Mujerhoy Ha estado 30 años junto a un hombre poderoso e influyente, ¿pasó a ser la 'mujer de'?

Ágatha Ruíz de la Prada Cuando conocí a Pedro Jota, no era ningún match y a mi madre le parecía lo peor del mundo: un señor de Logroño que, encima, estaba casado. ¡No te quiero decir lo que les parecía! En aquella época era yo la que tenía más mundo, él tenía muy poquito.

Mujerhoy ¿Al lado de Pedro Jota sintió poder?

Ágatha Ruíz de la Prada Yo desde pequeñita estaba muy metida en cosas de poder: mi abuelo materno pasaba dos o tres meses al año con don Juan en Estoril. Cuando don Juan iba a Barcelona, vivía en casa de mis abuelos, y también don Juan Carlos. Y en Madrid, vivíamos, puerta con puerta, con Antonio Garrigues Walker, en un momento en el que don Antonio padre trajo a Jackie Kennedy a España. Con cinco años recuerdo, en Barcelona, esperar en la escalerita del avión a doña Sofía para darle un ramo de flores. Desde pequeña, he conocido a toda la gente importante de Madrid y Barcelona. Aunque reconozco que, con Pedro Jota, he conocido todavía a más.

Mujerhoy A los 20 años montó su primera colección, ¿le ayudaron?

Ágatha Ruíz de la Prada Lo que me permitió hacer lo que me dio la gana a esa edad fue que vivía en casa de mi madre y no tenía que pagar un piso, una muchacha... De no ser así, no habría podido hacerlo tan pronto. Todas mis energías y mi dinero los reinvertía -lo sigo haciendo- en mi trabajo. Ahora tengo muchas cosas, pero poco cash. Estoy acostumbrada a la fortuna y a no tener dinero. Tener poco cash me excita.

Mujerhoy Como catalana, ¿es una mujer poco dada al gasto?

Ágatha Ruíz de la Prada Sí, vengo de una familia austerísima. No tengo joyas, no soy nada gastosa, me da igual viajar en business que en turista, los muebles de esta casa tienen 50 años... y, además, eso me reta. Mi bisabuela Águeda, que era una de las señoras más ricas de Barcelona, no se sentaba en las sillas para no gastarlas.

Mujerhoy ¿Y dónde se sentaba?

Ágatha Ruíz de la Prada Ponía una tela encima para no gastar la tapicería. A mí, como a las mujeres de mi familia, no me gusta vender mis cosas. Si tuviera que vender esta casa de Mallorca o la de Madrid, que se me ha quedado grande, me daría una rabia tremenda. Y la finca a la que voy los fines de semana, que era de mi abuelo y luego de mi madre, tampoco quiero perderla.

Mujerhoy ¿Le tiran mucho las raíces?

Ágatha Ruíz de la Prada Mucho. En Madrid vivo a una manzana de la casa donde vivía de pequeña y la veo desde la ventana. Veraneo en Mallorca, donde venía de pequeña, y la finca la conocí cuando tenía 15 días. La gozada es que, tras dar mil vueltas, estoy haciendo la misma vida que cuando tenía cinco años.