Las 'top models' desvelan horribles abusos sexuales de los 'otros' Weinstein

16 oct 2017

El terremoto que ha producido el desvelamiento de los acosos y abusos sexuales cometidos a lo largo de tres décadas por Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood, traerá cola.

Gracias a que actrices de primera fila como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Kate Beckinsale han dado un paso adelante para apoyar las denuncias de otras compañeras no famosas, hemos tomado conciencia de que juntas, en número imposible de desacreditar, las mujeres podemos señalar a los que nos violentan y no ser ignoradas y repudiadas por hacerlo.

De momento, solo Weinstein, expulsado ayer de la Academia de Hollywood, y Roy Price, jefe de los estudios de Amazon y acusado por Isa Hackett, hija de Philip K. Dick y productora de 'The Man in The High Castle', de acoso sexual, han sido apartados de la comunidad cinematográfica.

Sin embargo, lo sucedido a lo largo de la pasada semana sirve como advertencia para todo un sistema en el que los hombres toman las decisiones y las actrices son obligadas a someterse a casting que termina con ellas desnudas en un sofá si quieren conseguir los papeles, pero... ¿Qué ocurre en el mundo de la moda, donde el reparto del poder es similar?

Lo sabemos gracias al perfil de Instagram de la top Cameron Russell, ángel de Victoria's Secret y también integrante de 'Model Mafia', un grupo de modelos que usa su fama para luchar por distintas causas sociales. Russell ha empezado a compartir los testimonios anónimos de compañeras que exponen horribles casos de abusos sucedidos en sesiones de fotos y castings.

Los relatos son, directamente, espantosos. La modelo ha escrito: "Necesitamos romper el silencio que protege a los abusadores. No estamos hablando de uno, cinco o veinte hombres. Hablamos de una cultura de explotación que tiene que terminar". Lo más inquietante de todo: en muchas de las historias, los agentes son cómplices del abuso y piden a las modelos discreción.

"Hola, no os creeríais cómo me siento ahora que sé que no soy la única persona que ha sufrido abuso y a la que le han hecho sentir tan mal. Tenía 16 años y estaba en una sesión. El fotógrafo me pidió que me desnudara y que siguiera posando. Al primero me dio vergüenza, pero pude superarla. Al rato, me pidió que me acostara en un sofá, cosa que hice. Entonces enlazó su mano en la mía y empezó a fotografiarlas, pero siguió moviéndolas hasta que alcanzó mi V".

"Hola Cameron. Gracias por tus palabras, significan mucho. A los 15 años, me enviaron a pasar una prueba con un fotógrafo. Mi madrastra, que me había acompañado a la sesión, estaba en la habitación de al lado. No se enteró de nada. El fotógrafo me metió los dedos en mi V varias veces mientras me sacaba fotos. Me dijo que de esa manera conseguía 'looks' más sensuales. Le hizo eso a una niña de 15 años".

"Acudí a una sesión de fotos de prueba cuando empezaba mi carrera de modelo, y me encontré con que el fotógrafo me pedía que le hiciera una felación. Sus palabras me dejaron en 'shock', pero logré decirle que eso estaba totalmente fuera de lugar. Entonces me dijo que no era para tanto, que solo era parte de la audición y un paso vital para conseguir el trabajo. Me marché, por supuesto, pero él aún me pidió que volviera a pensarlo y que podía regresar si cambiaba de idea".

Simplemente aterrador.