AsÃ­ funcionan las paradas de autobÃºs 'anti acoso' para mujeres de Vigo

20 feb 2018

¿Cuántas veces has sentido miedo al volver sola a casa, de noche? ¿Cuántas veces has fingido ir hablando por el móvil de madrugada, por la calle, porque alguien iba detrás de ti? ¿Cuántas veces has rebuscado en tu bolso para encontrar algo con lo que defenderte si un desconocido te abordaba, e incluso has llevado un spray de pimienta entre las manos? Estamos seguras de que la solución pasa por educar contra el acoso desde la infancia y castigarlo como se merece más que por implantar medidas disuasorias que cambien la rutina de las mujeres, pero todos los esfuerzos contra el machismo suman, y el que se acaba de llevar a cabo en Vigo es un buen ejemplo más.

Como ya llevan tiempo haciendo en ciudades como Bilbao o Tarrasa, las mujeres que usen las líneas nocturnas de transporte público de Vigo podrán bajarse del autobús, previo aviso al conductor, en aquellos lugares del recorrido más cercanos a su destino, independientemente de que haya parada estipulada o no.

Según recoge ABC.es, "las mujeres que soliciten apearse fuera de una parada reglamentaria deberán permanecer en la parte delantera del autobús y se bajarán por la puerta más cercana al conductor", además de citar las palabras de Abel Caballero, alcalde de la ciudad, que asegura que no solo las mujeres podrán beneficiarse de este servicio pues "estableceremos un servicio de localizaciones de bajada de mujeres, y otras personas que por sus características lo soliciten, lo más cerca posible" de su lugar de destino.

En Vigo, que cuenta con zonas poco habitadas o con baja iluminación cuando cae el sol, el servicio de paradas 'anti acoso' para mujeres ya está operativo a partir de las 22.30 horas en todas las líneas, así como en las nocturnas N-1, N-2 y N-3.

Aunque está claro que la medida reduce el riesgo de acoso de las mujeres por la noche, no son pocas las voces feministas que han apostillado que, si bien valoran la buena intención del Ayuntamiento, no lo ven como una solución definitiva y piden que el foco no se ponga en la víctima sino en el agresor: más seguridad ciudadana y presencia policial en las calles, mejor alumbrado y, por supuesto, campañas de sensibilización y educación en el respeto y la igualdad.

¿Llegará el momento en que medidas como esta dejen de ser necesarias en nuestro día a día?

