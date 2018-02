7 frases potentes para mejorar tus relaciones: pareja, trabajo y familia

28 feb 2018

Empiezas hablando de recuperar la esencia del "ser femenino", del victimismo en la sociedad y de la conexión entre hombre y mujer y acabas buceando en tu interior para lamer tus heridas. La terapeuta Claudia Miraglia es de ese tipo de personas que pareciera estar leyéndote la mente... a distancia. Descubrimos con ella siete frases inspiradoras que te ayudarán a conectar contigo y a mejorar tu relación con los demás.

Frase 1: El verdadero arte de escuchar consiste en aprender que el otro es igual a ti. "Escribe en un papel cinco deseos, los primero suq se te vengan a la mente. Cuando los leas te darás cuenta de que en la mayoria de ellos lo que expresamos, al fin y al cabo, e sel deseo de amar y ser amado. Y eso nos pasa a todos. En realidad todos queremos lo mismo. Y cuando escuchas al otro, te estás escuchando a ti", explica Claudia Miraglia.

Frase 2. Cuando solo pensamos las experiencias del pasado, no vivimos el presente. "Si siempre estás respondiendo, con tus actos y con tu mente, a las experiencias del pasado, nunca te relacionarás con lo nuevo. Te proyectas hacia el futuro con las mismas ideas y te pierdes lo que está pasando ahora", revela.

Frase 3. La mente no olvida, el que olvida es el corazón. "La mente no descansa, de alguna manera vivimos en una constante masturbación mental. Pero no es la mente la que tiene que olvidar, sino el corazón. Cuando te sientes heridos, el corazón se cierra y solo abriendo el corazón puedes perdonar", asegura.

Frase 4. Tú eres y existes, en función de las relaciones que tengas, contigo y con los demás. "El mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Lo que ves afuera lo ves así porque está dentro de ti. Es posible que haya algo dentro de ti que no has resuelto", comenta Claudia Miraglia.

Frase 5. La oportunidad de sanar una emoción se produce en una relación, no alejándonos de ella. "Quizá pienses que la mejor fórmula para ser feliz es alejarte de quienes te hacen daño o de aquellas circunstancias que te hacen sufrir. Pero tienes que quemar el carbón de la rabia relacionándote con esa persona o con lo que te produce esa rabia, no alejándote de ello.

Frase 6. La vergüenza es el desamor máximo que puedes tener hacia ti mismo, por eso Miraglia, asegura: "Toda aquella persona que tenga el coraje de enfrentarse a si, que tenga el coraje de verse, podrá caminar hacia una nivel de conciencia más alto".

Frase 7. Todos somos agentes de cambio, creemos que el mundo nos cambia, pero somos nosotros los que lo cambiamos. La mente cree que es una persona en concreto lo que hace que me sienta así (de bien o de mal), pero no es la persona, sino la emoción lo que me hace sentirme así. Hay que aceptar las emociones, no dramatizarlas, pero sí ser consciente de que algo está pasando. "Acepta, perdona y agradece", propone como colofón Claudia Miraglia.

