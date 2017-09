6 sep 2017

La Duquesa de Cambridge está esperando su tercer bebé y, tal como le sucedió en sus dos anteriores gestaciones, está sufriendo molestias que van más allá de las náuseas y los vómitos que suelen ser frecuentes durante el embarazo y que afectan a entre el 75 y el 80% de las gestantes. En el caso de Kate Middleton, esas molestias son más graves, tanto en cantidad como en intensidad y frecuencia, por lo que sufre algo que se conoce con el término hiperémesis gravídica. Es un trastorno menos frecuente, pues afecta a entre el 0,5 y el 1 por ciento de las gestaciones. Y aunque, tal como explica la ginecóloga de Doctoralia, Teresa Gómez Sugrañes, no existe una definición clara sobre la cantidad máxima de vómitos que se tienen en cuenta para considerarlo una patología, se califica de esta manera cuando existen vómitos persistentes que dan lugar (sin que exista otra patología) a una pérdida de peso (aproximadamente superior al 5% del peso inicial).

No existe una causa clara y definida, por lo que según explica la experta, el diagnóstico se hace tras descartar otras causas y otras sintomatologías asociadas (ausencia de fiebre, no dolor, no cefalea, no alteraciones neurológicas). La mayoría de pacientes presentan uno ó dos vómitos al día con tolerancia correcta de la ingesta e inician estos síntomas entre la semana sexta y la semana novena de gestación.

La hiperémesis gravídica es la situación más extrema pues se va agravando a medida que avanza la gestación y empeora clínicamente de forma progresiva hasta llegar a presentar vómitos persistentes (4-5 vómitos al día), con intolerancia parcial o total a los sólidos y líquidos y una pérdida de peso superior al 5 por ciento.

Tampoco existe un perfil determinado de las personas que padecen este trastorno, si bien puede existir una mayor asociación en los casos de embarazo múltiple o en el caso de pacientes con enfermedad trofoblástica.