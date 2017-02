Las últimas teorías sobre el amor

6 feb 2017

El amor se escurre como el agua entre los dedos, renuente a que lo encerremos tras los barrotes de un discurso. Aun así, haremos un esfuerzo por describirlo. Aunque, cuando el escritor portugués Fernando Pessoa lo intentó, le salió casi un trabalenguas: "¿Qué quieres que te diga además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo?".

Dicen los entendidos que, para saber si una persona está enamorada, basta con mirarla a los ojos y comprobar si sonríen al mirar, si brillan más de lo habitual, si desaparece el mundo alrededor del amado al que se dirige su atención. El escritor Jorge Luis Borges observaba, además, otra circunstancia: "Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única".

Pero cualquiera que haya leído la suficiente poesía amorosa se da cuenta de que los versos de amor, por entregados que estén a un enamoramiento, hablan más del propio poeta que del romance en sí. Platón, de hecho, era partidario de la pasión con pocas palabras: "La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco", afirmó.

Einstein, por su parte, pensaba más que sentía. Según él: "Al principio, todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a los pensamientos". Otra racionalista, Françoise Sagan, escribió: "Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender".

Latidos de ciencia

Las pistas contradictorias de la poesía tienen, por suerte, un contrapeso a su subjetividad: la ciencia. La neurociencia se está empleando a fondo para desentrañar la mecánica del amor, más allá del maravilloso mundo de la lírica. Aquí se trata no tanto de propulsar espacios para la identificación como de enterarnos de una vez por todas de cómo, por qué y cuándo nos enamoramos, qué le sucede a nuestros cuerpos para situarse en tal estado de alteración y cuánto dura o puede durar tan placentera sensación.

Las claves científicas del amor no pueden estar más lejos de las poéticas. Si aquí manda el corazón, allí ordena el cerebro. Si para unos se pone en juego una magia arcana, para otros el gatillo lo disparan las prosaicas hormonas. "He cruzado océanos de tiempo por ti", confesaba Drácula a su amada Mina en la película de Coppola; una declaración sencilla y absoluta. "El amor es un proceso con base científica más complicado que la adicción a las drogas", afirma, sin embargo, la psicóloga Stephanie Ortigue, autora de La neuroimagen del amor, un estudio de 2010 publicado en The journal of sexual medicine.

Desde luego, la perspectiva de una conexión romántica extratemporal resulta más atrayente que el festival de hormonas (dopamina, oxitocina, testosterona, adrenalina, feniletilamina...) que desata el enamoramiento. Y, sin embargo, jamás hemos estado tan cerca de comprender a Drácula como hoy. Su pasión no era locura: era, simplemente, ciencia.

El amor, entendido como un fuerte vínculo emocional que incluye la atracción sexual y el cuidado del otro, se expresa de múltiples formas, adaptadas a la personalidad del que lo disfruta o sufre. Hay quien es víctima de pensamientos obsesivos y una fuerte dependencia emocional, y hay quien ha aprendido a amar la felicidad del otro, adopte la forma que adopte.

Vivir es sentir

Lo que sí resulta común a todos los casos de enamoramiento es una secuencia de activaciones cerebrales que van reduciendo la ansiedad y las emociones negativas, producen adictivas sensaciones gratificantes y facilitan el vínculo del apego entre los enamorados. Son descubrimientos de la neurología del amor, un campo científico que apenas tiene cuatro décadas, pero que no deja de producir fascinantes estudios que refuerzan la especial naturaleza de este sentimiento: lo más humano de lo humano según aseguraba el filósofo Kierkegaard.

A continuación, te ofrecemos algunos de los últimos descubrimientos realizados por neurobiólogos, psicólogos, sexólogos, sociólogos y hasta economistas a propósito de los complejos y a menudo tortuosos mecanismos del amor. Pero no temas que los fríos datos acaben con la magia ancestral del romanticismo. La capacidad de amar impregna toda la existencia del ser humano, como ya observó en su momento el escritor Albert Camus: "No ser amado -dijo- es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar".