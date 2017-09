12 sep 2017

Llegar al trabajo y pasarse horas leyendo emails, apuntarse al gimnasio, decir adiós a las terrazas, guardar el bikini y las cremas solares… y las rupturas. Son algunos de los escenarios que encontramos al volver a la rutina tras las vacaciones.

Según el INE, España es el tercer país de la UE donde más han aumentado los divorcios en la última década. Cada pareja es un mundo y no se puede generalizar, aunque tal y como explica Arantza Pérez Mijares, especialista en relaciones de pareja de Doctoralia, «es un hecho que más del 30% de las parejas que se separan a lo largo de un año toman esa decisión tras las vacaciones». A la hora de conocer las señales que indican riesgo de ruptura, la experta parte de la base de que una pareja se caracteriza por tres cosas: el deseo sexual, la intimidad y los proyectos en común. Cuando esos tres pilares se tambalean, la relación también. Así, estos serían, a su juicio, signos peligrosos:

Si ya no te interesa el sexo con tu pareja.

con tu pareja. Si no tienes ganas de esa intimidad que antes teníais, donde compartíais momentos bonitos y de calidad, donde os reíais por cualquier cosa.

que antes teníais, donde compartíais momentos bonitos y de calidad, donde os reíais por cualquier cosa. Si no tenéis apenas planes de futuro juntos, o estos planes no coinciden.

juntos, o estos planes no coinciden. Si prefieres q uedar con tus amigos a todas horas en lugar de estar con tu pareja.

a todas horas en lugar de estar con tu pareja. Si ya no te diviertes .

. Si tienes la sensación de que os pasáis la vida discutiendo .

. Si empieza a aparecer el fantasma de los celos .

. Si te sientes desmotivada en pareja.

en pareja. Si no paras de pensar que tal vez estarías mejor sola .

. Si te molestan más cosas de las que te gustan.

Eso sí, tal como aclara la psicóloga no se puede determinar que un problema es o no insalvable. Lo que sí que nos encontramos son parejas que no consiguen superar sus problemas. «No hay problema lo suficientemente grave que no pueda superar una pareja, si tiene amor y ganas de hacer el esfuerzo por recuperarla», explica.

A veces creemos que una infidelidad, por ejemplo, es algo insalvable, pero la experiencia de la terapeuta revela que no es así. "Pero tiene que haber amor y, sobre todo, muchas ganas de resolver los problemas y ganas de presentar batalla ante las dificultades", matiza.

La reconstrucción, siempre en pareja

A la hora de intentar reconstruir una relación cuando se ha estado al borde de la ruptura, la experta apuesta por trabajar de forma conjunta pues, a su juicio, es muy difícil hacerlo desde el ámbito individual. Estos serían los pasos que habría que seguir: