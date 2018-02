¿Vale la pena planificar el sexo?

27 feb 2018

Planificar las noches de sexo en la agenda como si de una tarea más de la semana se tratara no parece a primera vista muy buena idea, sin embargo no pocos terapeutas de pareja lo recomiendan. En nuestra cultura se supone que el sexo es espontáneo, libre que no hay que forzarlo, pero si tienes una vida muy ocupada, con niños, horarios y rutinas es posible que la ocasión para tener sexo espontáneo haya que forzarla un poco.

Una terapeuta de Nueva York, Megan Fleming decidió hacer el experimento entre parejas muy ocupadas, les pidió que planificaran una sesión de sexo, tal y como planificaban una reunión de trabajo, con un horario cerrado e inamovible. Lo más difícil era conseguir que ambos componentes de la pareja estuvieran con el mismo ánimo, se sintieran bien y les apeteciera el sexo por ejemplo, el sábado de 4 a 5 de la tarde. La psicoterapeuta entonces recomendó ser menos estricto con los horarios e intentar crear las condiciones propicias para que el sexo acabara apeteciendo.

Quizás echarse la siesta juntos, ver una película o intentar que los niños estuvieran fuera de casa un par de horas, crear un espacio para relajarse y estar solos y luego si había sexo o no, ya se vería. Lo importante era crear un tiempo de calidad sin estrés y relajante para pasar en pareja.

Otra idea era hacer algo que les divirtiera a ambos, por ejemplo, cocinar juntos si les gustaba, hacer algo de deporte, pasear o hacer cualquier cosa que les hiciera acercarse y “jugar” juntos y conectar otra vez.

Lo más sorprendente del experimento fue que arreglar situaciones de intimidad y cercanía aumentaba las posibilidades de tener sexo no planificado. “Si planificas regularmente tus sesiones de sexo y las cumples, también aumentan las posibilidades de tener sexo sin que haya ninguna planificación previa”, dijo la terapeuta. La razón es, según explicó, que cuando una pareja ha pasado mucho tiempo sin tener sexo se requiere de mucha energía para arrancar la máquina del sexo . Si lo tienes en la agenda y lo practicas acabará por apetecerte con más regularidad.

Si eres de los escépticos del método y eres casi el compañero de piso de tu pareja, piensa que realmente no tienes nada que perder por planificar unas sesiones de sexo a la semana a ver que pasa. Según Fleming, el hecho de que el sexo esté planificado no implica que deje de ser placentero, más bien todo lo contrario. La anticipación y la espera a veces ayuda a disparar el deseo.

