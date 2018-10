9 oct 2018

Compartir en google plus

Ni pepinillos en vinagre ni batidos mágicos. El ingrediente con el que Kourtney kardashian logra seguir a rajatabla su dieta es tan simple como el vinagre de manzana. “Cada mañana, cuando me levanto, me tomo mis suplementos de colágeno con el estómago vacío. A los veinte minutos, echo una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua”, explica. Asegura que ese truco le ayuda a no picar entre horas. También toma un té verde después de comer para saciarse.

Cada mañana se hace un pudin de aguacate con aceite MCT -extraído de la pulpa blanda de los cocos frescos-, caldo de hueso y proteína en polvo, una receta rápida que le aporta grasas saludables y le ayuda a conseguir un extra de energía antes de entrenar. Tras su entrenamiento, que practica entre cinco y seis días a la semana, se toma un bol de copos de avena con fruta y polen de abeja que acompaña con semillas o un poco de miel.

Suele comer ensalada con pollo o salmón, sus fuentes preferidas de proteínas. Antes de cenar, se toma otro vaso de agua con vinagre de manzana y probióticos. Para cenar, se suele hacer una sopa de espárragos y batata.

A Kourtney le encanta presumir de tipazo en sus redes sociales. pinit

Kourtney asegura que el vinagre de manzana le ayuda a no tener hambre y controlar sus antojos de dulces, por lo que nunca está de más darle una oportunidad, ¿no? Eso sí: la primera vez que lo pruebes, no es de extrañar que te digas a ti misma diciendo en alto ‘nunca más’, porque su sabor no es precisamente delicioso.

No te pierdas...

- FODMAC: la dieta de Blake Lively que acaba con la tripa hinchada

- Sabemos los secretos de la dieta de Jennifer Lopez

- Kloe Kardashian: dieta y ejercicio para recuperar su silueta tras el embarazo