4 oct 2018

Se trata de una dieta de nombre complicado, por lo que cuando comentes a tus compañeras de trabajo que la razón por la que por fin puedes enfundarte en tus jeans preferidos es la dieta FODMAP, prepárate para escuchar algún suspiro. Su nombre se compone de las siglas de Fermentable, Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides y Polyols y se basa en limitar la ingesta de alimentos ricos en aquellos hidratos de carbono que pueden ser fermentados en el intestino por parte de las bacterias. Blake Lively ya la sigue y salta a la vista que funciona.

Sí, lo que nos faltaba. Sumar a la ecuación de las dietas el mundo de las bacterias, pero esta dieta, pensada para los que tienen una excesiva proliferación de bacterias en el intestino delgado, es más fácil de seguir de lo que pudiera parecer. Para comenzar, borra del menú o elimina lácteos, legumbres, determinados tipos de cereales,frutas -como el mango y los arándanos-, y verduras -como la cebolla y el ajo- y polialcoholes, que se encuentran en refrescos light. De hecho, si sueles tomar refrescos light o mascas chicle cuando estás a dieta para superar la ansiedad, has de saber que ambos están prohibidos.

Es posible que estés pesando que eliminar estos alimentos tan saludables no tiene sentido, pero es precisamente el que creamos que son tan saludables la causa por la que muchas veces abusamos de ellos hasta el punto de no poder nuestro organismo metabolizarlos de forma correcta, por lo que el intestino no consigue absorberlos por completo convirtiéndose entonces los sobrantes en alimento para las bacterias. A partir de ahora, prometemos no volver a nombrar a las bacterias, ¿de acuerdo?

Una dieta en tres fases

Se recomienda seguir esta dieta durante un máximo de ocho semanas, pues al ser restrictiva, no es recomendable llevarla a cabo durante largos periodos de tiempo. La ventaja es que tras ese tiempo, habrás aprendido cuáles son los alimentos que mejor y peor toleras, por lo que podrás deshacerte por fin de esa recurrente frase de “estoy hinchada”.

· La fase uno consiste en eliminar los alimentos ricos en FODMAPs, aunque esta restricción solo debería llevarse a cabo durante entre tres y ocho semanas, porque los FODMAPs son importantes para la salud del estómago.

· La segunda fase, por tanto, consiste en reintroducir alimentos ricos en FODMAP. De esta forma identificarás qué tipo de FODMAPs toleras y la cantidad exacta que tu cuerpo asimila. Cada alimento se testea entre uno y tres días para saber de forma definitiva las cantidades exactas que tu organismo tolera.

· La fase tres consiste en personalizar tu dieta. Esta fase se conoce como “la dieta modificada y baja en FODMAP”. Consiste en restringir algunos FODMAPs, pero la cantidad y el tipo se adaptan a las tolerancias que cada uno haya identificado en la fase dos.

Lo que puedes comer y lo que no

Las verduras a restringir son las alcachofas, los espárragos, la coliflor, el ajo, las cebollas, los guisantes y los champiñones, mientras que los recomendados son las berenjenas, las judías verdes, la zanahoria, el pepino, la lechuga y el tomate.

· Las frutas desterradas son las manzanas, las cerezas, las nectarinas, los melocotones, las peras y el melón, mientras que se toleran bien las uvas, el kiwi, las mandarinas, las naranjas, la piña y las fresas.

· Las fuentes de proteínas recomendadas son los huevos, el tofu, el tempeh, el marisco y la carne cocinada. Las carnes procesadas y el marisco y la carne marinada, así como las legumbres, no están recomendadas.

· Entre los frutos secos, los pistachos y los anacardos son altos en FODMAP, mientras que se permiten las semillas de calabaza, los cacahuetes, la macadamia y las nueces.

·¿Que te apetecen unos cereales corn flakes? ¡Están permitidos! También lo están los copos de avena, el arroz, la quinoa y el pan de espelta.

Don Salanido, el entrenador personal de Blake, se encarga tanto de su dieta como de su entrenamiento. pinit

El secreto de Blake

La actriz no come gluten y sigue una alimentación baja en FODMAPs gracias al servicio de Epicure, del que es embajador y asesor Don Saladino, su entrenador personal. Al contar con un servicio de chefs que le envía comida personalizada, la actriz no come jamás en exceso y lleva una dieta saludable pensada para evitar la hinchazón que las malas digestiones traen consigo.

