28 mar 2019

Gisele Bündchen puede presumir de haber inaugurado la era de las supermodelos brasileiras, ser una de las tops más exitosas sobre las pasarelas y detrás de los focos, así como el ángel más carismático de la firma Victoria’s Secret desde el año 2000 al 2007. Su marido, el ‘quarterback’ Tom Brady, tampoco se queda atrás. Una carrera deportiva fulgurante y seis Super Bowls a cuestas avalan al dorsal número 12 de los Patriots. Está claro que ante este panorama de cuerpos atléticos e híper-saludables, en casa de los Bündchen-Brady no se come lo mismo que en la del resto de los “mortales”, o al menos deben de seguir un régimen alimenticio más cuidado y exigente que el nuestro.

Por si fuesen pocas las virtudes de la brasileña, Gisele se ha convertido en toda una gurú de la nutrición, la vida sana y el camino hacia la felicidad. ¿Los compañeros de viaje imprescindibles? Verduras orgánicas (salidas de su propio huerto ‘eco’), dos sesiones ‘detox’ al año, ni cafeína, ni lácteos y una buena dosis de verde en cada comida.

Gisele Bündchen pinit @gisele

Allen Campbell, nutricionista y chef privado de la familia, reveló al portal americano Boston.com las claves del régimen alimenticio que logra que Gisele siga erigiéndose como la modelo con la alimentación más saludable del panorama internacional, y que su marido continúe siendo el jugador de ataque más reconocido de la NFL. Ya te lo advertimos, es una dieta bastante restrictiva y delimitada, ¡no todo iba a ser coser y cantar!

Superfoods pinit @tropicallylina

Frutas y verduras (orgánicas) a discreción

Como ella misma ha compartido en sus redes sociales, en su cocina son habituales los zumos, los ‘smoothies’ y los platos de fruta de temporada. La modelo las combina de tal manera que el aporte nutricional es altísimo, apostando por una cantidad menor de cada una, pero una mayor variedad. En el caso de su marido, Campbell aseguró que su ingesta de fruta no era tan alta. "Come plátanos en los ‘smoothies’, pero él prefiere no comer fruta" señala.

Por otro lado, el 80% de la dieta familiar está compuesta por verduras orgánicas, muchas de ellas procedentes de su huerto particular. Entre sus ‘must’ se cuelan granos enteros como el arroz integral, la quinoa, el mijo o las judías. Tampoco faltan el brócoli, el aguacate, la remolacha y la batata.

Plato Gisele Bündchen pinit @gisele

Carne sí, pero con mucha moderación

Si eres una amante de la carne roja y quieres aplicarte los secretos nutricionales de Gisele, vete despidiéndote de ella porque sólo la tomarás una vez al mes (a lo sumo). Sin embargo, sí podrás consumir carnes magras como son el bistec orgánico, el pato o el pollo; aunque sólo compondrán el 20% de tu alimentación. En cuanto al pescado, el salmón salvaje suele ser la tónica general.

¡Queda prohibido!

Lamentamos decirte que la lista de ‘don’ts’ es bastante contundente. A ver, si tenemos claro que casi toda su alimentación se apoya en verduras, semillas, frutos secos, cereales, granola cruda y escasas carnes magras, ya te da una idea de que todo lo que se salga de ahí no entra en el menú diario. ¡Toma nota! Hay que decirle adiós a los alimentos que contengan harina blanca, azúcar blanco y glutamato monosódico. La cafeína, los refrescos y los lácteostambién quedan descartados. Proteínas vegetales, aceite de coco y la sal rosa del Himalaya comenzarán a ser tus nuevos aliados.

Frutas y verduras pinit @gisele

Dos curas ‘detox’ al año

En una conocida publicación francesa, Gisele Bündchen aseguró: "Trato de emparejar mi cura ‘detox’ con un retiro en silencio, ya que es la manera perfecta de descansar el cuerpo y la mente por un fin de semana. Siento que esta desintoxicación física y mental incluso me ayuda a estimular mi sistema inmunológico, pues ya nunca caigo enferma". Ambas coincidirían con el cambio de estación.

Cuestión de horarios

Prepárate porque la hora de tu merienda es la de su cena, así como lo lees. Para la familia, cenar entre las 17:30 y las 18:00 les permite hacer una correcta digestión y acostarse más temprano que cualquiera de nosotros. Según afirma la modelo, sentirás tu cuerpo mucho más ligero y depurado, cosa que no ponemos en duda.

En resumen, parece complicado, pero nada es imposible. Eso sí, antes de someterte ante un cambio así en tu dieta, lo mejor que puedes hacer es acudir a un nutricionista para que te guíe y no suponga un cambio demasiado brusco. Por lo demás… si quieres seguir sus pasos, piensa en verde, ¡y acertarás!

