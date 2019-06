5 jun 2019

Compartir en google plus

La silueta de Monica Bellucci ha sido siempre el epítome de las curvas y una de las mejores armas de seducción de la actriz que, a causa de su alma foodie y de una relación de amor odio con el gimnasio en la que el odio suele ganar la partida al amor, a veces ha de ponerse a dieta para cumplir con los requisitos físicos de un papel determinado. Algo que, por cierto, esta Sofia Loren moderna intenta evitar siempre, pues asegura intentar elegir siempre películas para las que ha de ganar peso. Antes de ahondar en la dieta de diez días que sigue cuando ha de cuidar su alimentación de forma especial, hagamos un breve inciso en cómo Monica moldea su silueta gracias al deporte. He aquí el segundo spoiler: no encontrarás alusiones al CrossFit ni al HIIT.

Una rutina fitness pasada por agua

“Me es imposible ir al gimnasio con mi frenético ritmo de vida. ¿Qué es eso de levantarse a las cinco de la mañana para ir a entrenar a las seis? ¡No merece la pena! En lugar de matarme en el gimnasio, suelo vestir de negro. Es mucho más adecuado y divertido”, dice la italiana a sus seguidores.

Monica Bellucci asegura ser un auténtico tiburón que encuentra en el mar su medio idóneo, por lo que nada 45 minutos cuatro días a la semana, una actividad que combina con sesiones de jogging o de yoga. La actriz insiste en que su relación con el ejercicio físico es muy saludable y carente de exigencias y presiones, esas que hacen que muchos abandonen cualquier intento de ponerse en forma.

Nadar es el deporte preferido de Monica Belluci. Lo practica durante 45 minutos, cuatro días a la semana. pinit instagram: @monicabellucciofficiel

Una dieta de díez días mucho más mediterránea que exótica

Bellucci cree que una dieta demasiado exigente y restrictiva es la responsable de que muchos tiren la toalla pasados unos meses. La italiana prefiere controlar las cantidades que ingiere a medir lo que come y sigue un plan de diez días con el que consigue bajar entre 2 y 3 kilos, lo suficiente para sentirse mejor con su figura sin poner en riesgo su salud.

Observaciones a tener en cuenta de su dieta

•Mónica prescinde de las proteínas en el desayuno, apuesta por hidratos de carbono sin apellidos como espelta o sarraceno e incluye alimentos de toda la vida, como la patata, en lugar de la batata y la quinoa por la que las dietas fit abogan. ¿Su máxima? Comer con normalidad, sin grandes restricciones y sin recurrir a alimentos complicados de encontrar para que comer siga siendo un placer y no jamás un sacrificio.

•Al introducir la miel en su dieta, no siente la necesidad de comer dulces, otra de las razones por las que es habitual que tras pasar algunas semanas privándonos de determinados alimentos, caigamos presos del temido atracón que desbarajusta nuestros sacrificios previos.

•Esta dieta no prescinde de los lácteos ni apuesta, como sí hacen muchas otras, por un único tipo de frutas entre las que jamás se encuentran las uvas, ricas en azúcares y fructosa y que sí están presentes en el plan de Bellucci.

•Las cenas incluyen siempre hidratos de carbono.

Mónica explica a sus followers qué come exactamente durante esos diez días dando cinco ejemplos de su menú durante sus periodos de dieta, por lo que los cinco días restantes se ha de repetir el menú de los días anteriores.

Día 1

Desayuno: 150 ml. de yogurt natural sin azúcar con trocitos de manzana.

Comida: 200 gramos de carne hervida y 200 gramos de ensalada de lechuga aliñada con una cucharadita de aceite de oliva. Los hidratos los aporta una rebanada de pan de maíz.

Cena: una taza de frutas del bosque, 150 gramos de arroz cocido preparado con una cucharada de aceite de oliva, 50 gramos de queso procesado, 150 gramos de ensalada de verduras y una pieza de fruta a tu elección.

Día 2

Desayuno: una taza de café sin azúcar, tostadas y una cucharada de frutas del bosque o mermelada de frutas.

Comida: una tortilla elaborada con tres huevos, dos calabacines pequeños al vapor y pan integral.

Cena: 150 gramos de carne magra cocida y ensalada.

Día 3

Desayuno: té verde con limón, tostadas con miel y un pomelo.

Comida: 200 gramos de patatas cocidas o preparadas al horno aliñadas con perejil o especias y 100 gramos de queso bajo en grasas.

Cena: 170 gramos de espaguetis con aceite de oliva y tomate y cualquier fruta.

Día 4

Desayuno: yogur natural desnatado in azúcar con dos cucharaditas de miel y 40 gramos de queso.

Comida: 100 gramos de arroz cocido, 100 gramos de calabacín hervido y 100 gramos de carne cocida.

Cena: un bol de fruta, 200 gramos de pescado cocido, ensalada de verduras aliñada con aceite de oliva y una porción de pan.

Día 5

Desayuno: un vaso de zumo recién exprimido y dos galletitas saladas.

Comida: 100 gramos de espaguetis, ensalada verde aliñada con aceite de oliva y naranja o uvas.

Cena: 250 gramos de ensalada de verduras con frijoles cocidos y una pieza de fruta.

Veredicto final

La dieta de diez días de Monica Bellucci puede funcionar a aquellos que siguen una alimentación rica en azúcares y en comida basura al seguir las saludables máximas de la dieta mediterránea, pero para aquellos que quieran perder peso de forma mágica, esta dieta no será la adecuada. Nos encanta su filosofía de no privarse de un buen plato de pasta por la noche, el que no apueste únicamente -en su caso nunca, en realidad- por aliños compuestos por limón con los que restar calorías a cada plato y el que defienda utilizar ingredientes tradicionales, pero lo cierto es que si necesitas una dieta con la que perder más de cuatro kilos, la de Monica será insuficiente. Por otra parte, al componerse únicamente de tres comidas diarias, puede que el hambre haga acto de aparición en algún momento, por lo que sería adecuado introducir 10 gramos de nueces entre comida y comida para sumar grasas saludables, o 50 gramos de pavo.

No te pierdas...

- Señales que indican que la dieta que haces es perjudicial para la salud

- Esto es lo que deberías desayunar según los nutricionistas

- Siete consejos para comenzar una dieta de adelgazamiento