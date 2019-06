14 jun 2019

Si quieres bajar de peso de cara al verano y sigues una dieta de adelgazamiento combinada con ejercicio pero aún así no consigues adelgazar, algo está fallando. Te explicamos cuáles son algunos de los errores más frecuentes a la hora de adelgazar.

Abusar de los frutos secos

Si haces ejercicio y sigues una dieta saludable los frutos secos son grasas buenas que son fundamentales para mantener una buenísima salud y conseguir quemar grasa. ¿Qué ocurre si tomas más frutos secos de lo aconsejable? Pues que son una bomba de calorías y si abusas de ellos no vas a poder adelgazar.

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir 7 alimentos que te ayudan a adelgazar

Una barrita de frutos secos como snack, almendras a media mañana, pistachos, nueces… si tomas demasiada cantidad estás saboteando tu dieta aunque sean alimentos muy saludables y que en su justa medida puedan ayudarte a adelgazar. Toma solo un puñadito diario.

La cantidad sí importa

Este punto es importantísimo y conecta con el primero, porque, al igual que ocurre con los frutos secos, cualquier alimento cuenta con calorías y su ingesta suma, es decir, controlar la suma diaria de calorías es importantísima para poder adelgazar. No hace falta que te obsesiones con los gramos que tiene cada alimento pero sí que seas consciente de que, por muy saludable que sea un plato, comer demasiado no te va a hacer adelgazar. De nuevo en el término medio está la virtud.

No dormir lo suficiente

Si crees que el descanso y tu peso no están conectados te vas a sorprender. Aunque parezca que son procesos biológicos diferentes el sueño está íntimamente relacionado con el hambre. La falta de sueño hace que las hormonas que regulan el apetito (leptina y grelina) se alteren. Así la leptina, encargada del efecto saciante, está en niveles bajos cuando no se duerme lo suficiente por lo que vas a tener más hambre de día. La grelina aumenta si no descansas bien y ella es la responsable de estimular el apetito.

No dormir al menos de 7 a 9 horas diarias, además de hacerte arrastrar cansancio, va a hacer que tengas muchas más ganas de picar entre horas sin saciarte por lo que vas a ingerir muchas más calorías. Asegúrate un buen descanso y tu figura también te lo agradecerá.

Ojo con las bebidas

Las calorías líquidas son peligrosísimas porque las ingieres casi sin darte cuenta. Y ya no solo los refrescos, las bebidas light o las isotónicas que están llenas de azúcares y aditivos, también ten mucho cuidado con abusar de los zumos naturales y de los smoothies.

Los zumos naturales suelen llevar varias piezas de fruta, en muchas ocasiones incluso se pierde la fibra de la pulpa a causa de los exprimidores. Al ingerir varias piezas de fruta en un solo vaso y rápidamente los niveles de glucosa se elevan provocando picos de insulina. El exceso de azúcar que el cuerpo no puede eliminar se acumula en forma de grasa. Modérate con los zumos y elige siempre que sea posible la fruta entera.

En cuanto a los smoothies, la moda de incluir muchos alimentos en ellos hace que sean muy nutritivos pero también muy calóricos algunos de ellos. Imagina un smoothie de dos plátanos, un puñado de almendras, un melocotón, un vaso de yogur griego, dátiles, edulcorante… ahí tienes un batido proteico cargadito de calorías. Si tienes por costumbre tomar varios al día ni siquiera lo verás como comida sino como bebida y los acompañarás de algo más para picar. Controla los ingredientes de tus batidos, no añadas demasiada fruta y no los acompañes de comida porque ya son comida. Perfectos para después de entrenar o a media mañana, pero elige más vegetales y frutas diuréticas como la piña, la papaya o la sandía.

Atenta al reloj

El horario de tus comidas es un elemento clave a la hora de seguir una dieta de adelgazamiento. No solo importa lo que comes sino también cuándo lo comes.

Un truco infalible para adelgazar es adelantar la hora de la cena y tal vez estés cenando muy tarde y algo poco recomendable como un bol de cereales integrales, fruta o una ensalada básica. De estos tres platos los cereales y la fruta van a elevar tus niveles de glucosa en sangre a una hora en la que ya no vas a estar muy activa para quemar calorías, y la ensalada en crudo te va a hinchar y puedes tener molestias digestivas que te van a impedir un buen descanso. Opta por vegetales cocinados y una porción de proteína de calidad como huevos, pollo, pescado o marisco, y sobre todo, adelanta la hora de la cena para llegar a la cama con la digestión hecha.