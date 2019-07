4 jul 2019

Britney Spears no pasa por su mejor momento. De eso no hay duda, la artista ha estado en tratamiento psiquiátrico debido a la enfermedad de su padre y los problemas de ansiedad y estrés que le han acarreado. No obstante, parece que se encuentra mejor y se ha centrado en ella. Sobre todo, haciendo ejercicio y cuidando su alimentación.

¿Dónde ha compartido este cambio? A través de sus redes sociales, donde muestra su rutina de ejercicios y el cambio que está atravesando su cuerpo con estos cuidados. Desde su vientre plano, hasta la mejora de su humor y su silueta, parece que Britney está volviendo a su vida normal de nuevo.

¿Cómo? Con una dieta sencilla de seguir que combina diferentes frutas y verduras para hacer smoothies, y cada cuál, tiene un propósito. Tanto para frenar el estrés como para ayudar con el dolor de cabeza o el asma, la cantante tiene una receta para todo y en eso, basa su alimentación.

¿Qué combinaciones tomar?

Hemos recopilado los 'smoothies' más beneficiosos, sobre todo ahora que el calor nos afecta tanto al ánimo, como al orgasnismo. Toma nota poruqe son el secreto del buen estado de la cantante.

-Si te duele la cabeza: manzana, pepino, kale, apio y jengibre.

-Para las úlceras muy leves: repollo, zanahoria y apio.

-Para hacer un proceso detox: zanahoria, sandía, pepino y cilantro.

-Para el cansancio de los ojos: apio y zanahoria.

-Para la congestión: zanahoria, manzana y repollo.

-Para la resaca: manzana, zanahoria, limón y nabo.

-Para el asma: zanahoria, espinacas, manzana, ajo y limón.

-Para el estrés: plátano, fresas y peras.

-Para la fatiga: zanahoria, remolacha, manzana verde, limón y espinacas.