2 ago 2019

Cuando sigues una dieta de forma concienzuda, tomarse un pequeño break es necesario para que nuestra mente y la ansiedad descansen y para que nuestro metabolismo se reactive gracias al cheat meal, una comida en la que todo está permitido. Al fin y al cabo, si seguimos a rajatabla nuestra dieta (en un plan en el que ingerimos, por ejemplo, cinco comidas diarias, tendríamos un total de 35 comidas semanales), no pasa nada porque una de las 35 comidas no sea fit, ¿no? Al parecer, según un estudio procedente de la UBCO (University of British Columbia’s Okanagan), sí puede pasar algo… que no te va a gustar. El objetivo de esta investigación era saber qué ocurre cuando se sigue una dieta cetogénica rica en grasas y pobre en hidratos y se reintroduce glucosa dentro del cheat meal.

Cuando se está a dieta, los dulces fit son una buena opción para paliar la ansiedad. pinit instagram: @thejoeduff

El estudio reunió a nueve jóvenes a los que se les dio una bebida con 75 gramos de glucosa una semana antes y una semana después de seguir la dieta cetogénica. “Al principio queríamos estudiar la respuesta inflamatoria del cuerpo o estudiar una tolerancia a la glucosa reducida. Nos encontramos biomarcadores de daño en las paredes de los vasos sanguíneos, por lo que podría haber daños en el endotelio provocados por una repentina subida de azúcar en la sangre”, explica el co-autor del estudio, Cody Durrer. Aunque los sujetos del estudio eran jóvenes que gozaban de una espléndida salud, los resultados eran los de personas que padecieran problemas cardiovasculares severos.

Halle Betty sigue una dieta estricta, que no se salta prácticamente nunca. pinit Instagram: @halleberry

Entonces, ¿to cheat or not to cheat?

Si tienes problemas cardiovasculares o metabólicos, no es recomendable hacer una comida trampa a la ligera siguiendo este tipo de dietas. "Mi preocupación es que muchas de las personas que siguen una dieta cetogénica, ya sea para perder peso, para tratar la diabetes tipo 2 o algún otro motivo de salud, pueden estar deshaciendo algunos de los impactos positivos en sus vasos sanguíneos si de repente los bombardean con glucosa ", dijo Cody Durrer en un comunicado. "Especialmente si estas personas tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en primer lugar”.

Halle Berry y su entrenador personal, John Wick, son fieles defensores de la dieta cetogénica. pinit Instagram: @halleberry

Sin embargo, la actriz Halle Berry, una de las celebridades que con mayor furor defienden la dieta cetogénica, asegura que el cheat meal es fundamental en su andadura. "Hacer un cheat meal es esencial. A veces tienes comer lo que quieres y satisfacer ese mono que surge cuando estás a dieta para volver a ella con más fuerza. Te sales del plan y vuelves a él con más energía. Es lo que yo hago”, asegura la actriz, que ha compartido a través de sus redes sociales sus cheat meals preferidos. El primero consiste en tomar los mini pasteles de palomitas de maíz Skinny Pop, que no cuentan con azúcares añadidos y son ricos en fibra, por lo que sacian inmediatamente.

El segundo snack que se permite es tomar chucrut picante, un alimento bajo en hidratos y rico en probióticos. Sabemos que un cheat meal es, para la mayoría de los mortales, una pizza o una hamburguesa con patatas, pero Halle se lo toma con calma. Su entrenador, Peter Lee Thomas, también cree que es importante tomarse un descanso en la dieta.“Tienes que darte un premio para no deprimirte y no abandonar el trabajo”, sentencia.

Cuando Kourtney Kardashian sigue la dieta cetogénica, el domingo se lo toma libre. pinit Instagram: @kourtneykardashian

Cuando Kourtney Kardashian sigue la dieta cetogénica, se toma los domingos libres. Comienza el día disfrutando de un té matcha con leche y un croissant de chocolate de Alfred's y después de asistir a la iglesia, va directa al Soho House para disfrutar de su buffet libre.

El problema es que la cetosis no se consigue de la noche a la mañana, por lo que un cheat meal puede terminar con ella (al tomar un plato de pasta puedes abandonar el estado de cetosis durante entre 16 y 21 horas) y hacer que los resultados deseados tarden más en conseguirse. La dieta cetogénica exige tomar al día unos 50 gramos de hidratos o menos, y si disfrutas de un cheat meal (no es el caso de Halle Berry, por lo visto), es de esperar que ingieras bastantes más. Para volver al estado de cetosis necesitarás entre uno y dos días y este comeback no es del todo amable. Durante esos días tendrás aún más ganas de ingerir hidratos que antes, los dolores de cabeza pueden acompañarte durante esta transición y el cansancio se instalará en tu agenda.

¿Nuestra conclusión? Si tenemos que pedir perdón por tomar un chucrut o unas palomitas… La vida es aún más dura de lo que pensábamos.

No te pierdas...

- Por qué la dieta cetogénica no sólo no es peligrosa para la salud, sino que además te beneficia

- Dieta inversa, el método de Kim Kardashian para adelgazar sin efecto rebote

- Dieta DELTA, lo último para adelgazar rápidamente y de forma saludable