15 oct 2019

Si has leído "El arte coreano del cuidado de la piel" entenderás nuestra devoción por las coreanas y su rutina facial. Lo cierto es que son pioneras en el cuidado de la piel. Lisa, sin imperfecciones y muy luminosa: estas son las tres claves imprescindibles de su tez. El sueño de muchas, sin duda. No obstante, sus extensos cuidados (y su genética) no son su único secreto. El santo grial para una piel de 10 es también la alimentación.

Más allá del Kimchi

Seguro que cuando lees 'alimentos característicos del Corea' el kimchi es una de las palabras que viene, instantáneamente, a tu cabeza. Esta col fermentada está llena de nutrientes, y sus bondades si la introduces de manera continuada en tu dieta, son incontables.

Aunque la alimentación coreana esté basada en su mayoría en este alimento, no es el único que contiene propiedades para cuidar la piel y para perder peso. Porque, y según apuntan varios estudios, la dieta coreana es altamente beneficiosa para adelgazar.





¿Por qué? Teniendo en cuenta que la base de su alimentación son las verduras al vapor, el aporte calórico disminuye considerablemente si comparamos este tipo de dietas con otras. estas verduras se acompañan siempre de carne o de diferentes tipos de pescados. Algo que también ayuda a la hora de perder peso es el caldo de verduras o de carne que se incluye en algunos platos, lo que los hace más completos aún si cabe . Además, los entrantes siempre se sirven en platillos pequeños y están hechos de verduras condimentadas, esto hace que en el momento del primer plato, no tengas tanta hambre y por ende, comas menos.

¿Qué beneficios tiene esta alimentación?

Las bases de sus platos son alimentos de calidad que se cocinan en su mayoría hervidos, fermentados o a la placha, lo que elimina las calorías extra de los fritos algo crucial a la hora de mantener el peso, pero también a la hora de tener una piel resplandeciente. Y es que, cómo ya sabrás, los ultraprocesados son los principales enemigos de una piel 10.

¿Por qué perdero peso si sigo esta dieta? Le dirás adiós al chocolate, el pan, las harinas refinadas y los dulces. Eso sí, el arroz blanco se convertirá en tu carbohidrato de referencia para a compañar a las verduras y la proteína que escojas. Adelgazarás porque el mecanismo de cocción será distinto, pero también por las propiedades de los alimentos. Por ejemplo, el kimchi baja el azúcar en sangre, los niveles de colesterol y los niveles de presión arterial. Te beneficiarás de sus propiedades bacterianas y de su efecto probiótico, por lo que la salud de tu intestino será óptima. No estará inflamado, te sentirás más ligero y sobre todo, no pasarás hambre si lo consumes como entrante.

¿Y qué tiene que ver la alimentación con la piel?

El cuidado de la piel no consiste solo en echarse infinidad de productos, uno detrás de otro, con el objetivo de que mágicamente amanezca perfecta. Sino que comienza por la dieta. Una dieta libre de productos procesados e insanos y rica en vegetales es la clave para una piel reluciente. ¿Uno de los secretos de la piel de las coreanas? La ausencia de lácteos, que favorecen la aparición de brotes de acné.