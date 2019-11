14 nov 2019

Siempre hemos recurrido a los astros. Desde saber qué nos deparará el futuro según el horóscopo, hasta qué posiciones sexuales van más con nuestra personalidad dependiendo del signo.

Si no crees en los astros sobre todas las cosas, podrá parecer una tontería, pero según tu personalidad siempre estará influenciada por tu signo y por tanto, tu fomra de comer dependerá de esta. Hablando en grandes rasgos eso sí. No somos las únicas que creemos esto, Catherine Urban, autora de "Your Astrological Cookbook: The Perfect Recipe for Every Sign", establece en su libro que a cada signo, le corresponde una receta, combinando así los rasgos característicos de cada uno con los alimentos.





Los signos, se dividen en tres grandes grupos: aire, agua, tierra y fuego y cada uno, le corresponden determinados signos del zodiaco. Aries, Leo y Sagitario son símbolos de fuego. Mientras que Tauro, Virgo y Capricornio son tierra; Géminis, Libra y Acuarios aire; Cáncer, Escorpio y Piscis, agua.

Símbolos de Aire

Los símbolos de aire se caracterizan por su pasión a la hora de planificar, debatir y comunicar aunque a veces tengan problemas demostrándolo. Les encanta sentirse libres por lo que las dietas restrictivas no son lo suyo. Se sienten cómodos siguiendo planes de alimentación permisivos que les ofrezcan, al menos, un 'cheat meal' a la semana con el objetivo de comer de todo, aunque sea en pequeñas cantidades.

Símbolos de Fuego

Son bastante impulsivos y no les gusta mirar al pasado. Además, son ambiciosos y fuertes por lo que si se proponen perder peso, lo harán. Cueste lo cueste. Debido a su gran tesón podrán llevar a cabo cualquier dieta, sea lo restrictiva que sea, siempre y cuando vean los resultados rápidos.

Símbolos de Tierra

Se caracterizan por su pragmatismo y realismo, por lo que las dietas que prometan grandes cambios en muy poco tiempo no tendrán efecto en ellos. Huirán de los efectos rebote y tendrán mucho cuidado con lo que comen.

Símbolos de Agua

Este símbolo es muy cambiante, fluye como el agua. No le gusta mantenerse fiel a un plan determinado, va con el tiempo y cambia de opinión. Por eso, seguir una dieta le puede resultar muy difícil. Perder tiempo no va con este símbolo, por lo que lo mejor que puede hacer es seguir una dieta saludable a largo plazo para conseguir resultados. Nada de dietas milagro, porque se cansará pronto.