5 dic 2019

Cena con amigas el día 13. Comida de empresa el día 18. Picoteo improvisado el día 22. Así se suceden los días en diciembre. No hay manera de hacer frente a la báscula. A los excesos.

A las copas de vino de más y a los pinchos de tortilla traicioneros con un bollo de pan esponjoso. ¿Cómo decir que no a un polvorón, a un bombón y a un chupito? Imposible. Ha llegado esa temida época del año en la que la comida se convierte en lo más importante. Y a veces (muchas), pasa factura. Los kilos de más no tardan en llegar. Esa falda no te abrocha y ese pantalón se te hinca en lugares insospechados. ¿No quieres que te pille la moto este año? Pierde antes de ganar, así no te sentirás tan culpable.





Hay algunas dietas con las que verás resultados rápidos, eso sí, no deberás excederte en el tiempo en que las lleves a cabo.

Dieta Holística

Se trata de una dieta de lo más completa: no hay nada que no puedas comer. La clave está en combinar la alimentación sana con ejercicio frecuente para ver resultados más rápidos. En la dieta holística está prohibido pasar hambre, por lo que es ideal para estas fechas y es flexible, podrás combinarla con las 'comilonas' de Navidad perfectamente ya que se basa en una ingesta/quema de calorías semanales. ¿Qué puedes comer?La dieta debe se ser rica en carbohidratos integrales y proteínas, baja en grasas y muy alta en vegetales. Es una especie de 'mantenimiento' sin llegar ser un plan muy estricto.

Dieta hipocalórica

Se trata de consumir determinado número de calorías en todo el día. Por lo general, al entrar en un período de déficit calórico de alrededor 900-1000 calorías perderás peso muy rápido. No hay alimentos prohibidos, pero deberás elegir con cabeza, priorizando alimentos saciantes y saludables, que te mantengan activo. ¿La combinación perfecta? Proteínas magras con vegetales y lácteos en su versión más light. Eso sí, no deberás llevarla acabo de forma permanente, únicamente en etapas determinadas.

Dieta de choque

Se trata de un método que combina las comidas de choque con la dieta hipocalórica. El día de antes y de después cuando vayas a 'pasarte' en la dieta, deberás de compensar la ingesta calórica. Para ello, el menú ideal serían verduras de efecto drenante como la alchachofa o los espárragos y que te ayuden a perder líquido y proteínas bajas en grasa como el pollo y el pavo. ¿Frutas? Diuréticas. Harás de la piña tu mejor amiga.