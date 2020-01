1 ene 2020

Te levantas tarde. Te acuerdas de que despediste 2019 por todo lo alto, literalmente. La comilona de fin de año fue de película, pero las copas que vinieron después también. No te puedes mover. No solo has dormido muy poco, sino que tienes una resaca para recordar. Y no es precisamente el mejor estado para celebrar la entrada al nuevo año.

¿Y si te dijerámos que hay un tipo de dieta que puede mermar los efectos del alcohol? La tenemos. Y consiste en consumir determinados alimentos que regeneran el organismo y que te harán sentir mejor tras los excesos.

pinit unsplash

Si tienes náuseas y malestar general lo peor que puedes hacer es no comer. Pero tampoco te entregues a tus deseos locos de comida basura, porque hará que te sientas aún peor. Desayuna cuando te levantes. En ayunas tómate un vaso de agua caliente con limón y miel. El agua caliente con miel evita las náuseas y la miel ayuda a metabolizar el alcohol. Además es rica en potasio y contiene fructosa.

Desayuna alimentos saludables. Al menos, tres piezas de fruta, a poder ser, no de la misma clase y cereales pan con fibra. Bebe mucha agua para mantenerte hidratado y haz algo de ejercicio, aunque sea muy leve como un paseo o una carrera ligera.

Sabemos que puede ser difícil pero te ayudará a sentirte más en forma. Evita las grasas procesadas y prioriza frutas y verduras a la hora de comer y proteínas light como el pavo o el pescado blanco.

No te saltes la cena y al igual que con la comida, elige alimentos saciantes con grasas buenas como el agucate o los frutos secos.