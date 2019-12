30 dic 2019

Hemos perdido la cuenta del número de dietas que han surgido durante el 2019, peroantes de que acabe el año, aún hay tiempo de descubrir otra más. Se trata de la dieta vertical, un tipo de alimentación que no está pensada precisamente para adelgazar, sino para ganar masa muscular relativamente rápido. Pero vamos por partes, porque seguro que aún te estás preguntando qué es la dieta vertical y en qué consiste exactamente.

Antes de que decidas probarla, debes saber que no es apta para todo el mundo. La dieta vertical fue creada por el culturista profesional Stan Efferding, quien buscaba ganar masa muscular. Para ello decidió comer centrándose en un número limitado de alimentos de alta calidad. La teoría, según el experto, es que limitando la variedad, el cuerpo es capaz de digerir y absorber mejor los nutrientes.

¿Qué está permitido y qué no en la dieta vertical?

Por tanto, no es una dieta especialmente variada, pero sí tiene alimentos interesantes. El pilar básico de esta dieta lo componen la proteína animal y los carbohidratos (macronutrientes), los encargados de contribuir a la ganancia de músculo y al aporte de energía, respectivamente. En este bloque vertical entraría la carne roja, ya que contiene proteínas de alta densidad, también hierro, zinc y vitamina B12, en cantidades más altas que otras carnes, como puede ser el pollo. También se prioriza el arroz blanco como carbohidrato principal, ya que es más rápido de digerir y ofrece un buen aporte energético a la hora de hacer deporte.

El otro bloque secundario de alimentos que forman esta dieta serían aquellos ricos en vitaminas, minerales y fibra (micronutrientes). Pero aquí la variedad también es limitada, ya que se reduce básicamente a zanahorias, yogur, naranjas, espinacas, pimientos, huevos, patatas y salmón, tal y como apunta su creador.

¿El motivo? Solo se pueden comer alimentos fácilmente digeribles. Por eso verduras como el brócoli o la coliflor, las legumbres, la avena, la mayoría de los lácteos o incluso el ajo y la cebolla están prohibidos, ya que pueden causar hinchazón abdominal y gases.

¿Para quién está indicada la dieta vertical?

Está orientada a todas las personas cuyo objetivo sea el de ganar masa muscular. No es una dieta con la que se consiga adelgazar, ya que el número de calorías que se consumen es alto (varía según el sexo, el objetivo y el ejercicio diario) y además en ella abundan los carbohidratos. Por tanto, si eres fan del CrossFit o del culturismo, o simplemente buscas aumentar un poco tu volumen muscular, sí podría interesarte.

Sin embargo, esta dieta también cuenta con algunas desventajas. La principal es que no es variada y excluye a la mayoría de frutas y verduras, con lo que no solo se pierden nutrientes interesantes, sino que las personas veganas o vegetarianas no pueden hacerla. Y por otro lado, el hecho de que la carne roja sea casi su única proteína, puede ser perjudicial a la larga. Los estudios han demostrado que su abuso puede ser dañino para la salud, ya que incrementa el colesterol malo e incluso se ha relacionado su consumo con el cáncer.

Por tanto, esta dieta puede ser beneficiosa si se realiza durante un periodo concreto de tiempo y bajo la supervisión de un profesional. Pero a la larga quizá sería interesante considerar una mayor variedad de alimentos.