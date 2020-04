16 abr 2020

Parece bastante complicado, aunque la voluntad de hierro de algunas influencers quieran llevarnos la contraria, que salgamos de esta cuarentena con el mismo cuerpo con el que entramos. De hecho, esta larga estancia en casa y sus consecuencias en nuestro físico puede formar parte de esta experiencia, también para enseñarnos algo que necesitamos saber. Nos estamos esforzando para hacer ejercicio en casa y controlar la dieta, pero quizá no deberíamos preocuparnos en exceso por esos pocos kilos que nos distanciarán del peso ideal. En circunstancias en las que tantas personas no consiguen superar el coronavirus, agobiarse por engordar algunos centímetros puede parecer insolidario. Sin embargo, nos puede venir muy bien darnos cuenta de que el mundo no se acaba si aumentamos una talla. Seguimos siendo exactamente la misma.

Dejar de agobiarnos por los kilos, la talla y los centímetros tiene una ventaja añadida: lograremos rebajar la ansiedad. Y ese sí que es un factor que resulta mucho más difícil de controlar que la vigilancia obsesiva del peso, pues casi todos estamos pasando por una situación laboral complicada, tememos quedarnos sin trabajo o vivimos con estrés la tarea de compatibilizar teletrabajo con la educación y crianza de los niños, encerrados ya demasiado tiempo como para estar serenos. La convivencia va a ocasionar tensiones en la familia que difícilmente podremos evitar. Sin embargo, sí podemos aprender a mirar nuestras canas con benevolencia y darles menos importancia. La clave es la misma: restar preocupación y sumar relajación.





En realidad, lo que andamos buscando es el equilibrio entre las emociones que a veces se escapan a nuestro control y nuestros cuerpos, destino final de las ansiedades y preocupaciones del momento. Para ello, además de no sobrecargar nuestro físico con un exceso de productividad y vigilancia, algo que nos ayudará mucho a relajar tensiones es la sociabilidad. Conversaciones de teléfono, Whatsapp y videollamadas son nuestras aliadas a la hora de mantenernos en contacto con amigos y familia. Ellos también nos ayudarán a centrarnos en lo importante, la salud, y a rebajar las expectativas que depositamos en mantenernos 'fit'. En estos momentos, concederse de vez en cuando el placer de las recetas prohibidas puede ser más beneficioso para nuestro estado de ánimo que prohibírnoslo. Y quererse con una talla más o una talla menos, lo más inteligente y solidario con nosotras mismas que podemos decidir hacer.