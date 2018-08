13 ago 2018

Aunque los ojos esmeralda, turquesa y cualquier otra variante de verde o de azul acostumbran a recibir comentarios elogiosos acerca de su bonito color, los iris marrones, como los de Paula Echevarría, no suelen despertar gran admiración. No es su caso. La mirada de Paula siempre dice mucho más que su sonrisa. Si a ti no te pasa lo mismo posiblemente sea porque no sabes sacarles partido. Un buen maquillaje puede potenciar su fuerza y su expresividad tanto como para cautivar a quien tengas al lado.

Si no te lo crees, solo tienes que echar un vistazo a esos primeros planos de Paula Echevarría en algún evento. Maquillada en numerosas ocasiones por Miguel Álvarez, ahora este profesional, National Make-Up Artist de Yves Saint Laurent Beauté, nos revela las claves para presumir de unos ojazos marrones. Toma nota de los pasos a seguir:

1. Hazte con un primer

Lo más importante es dar vida a la mirada, para ello hay que identificar la forma de los ojos, la longitud de pestañas y qué tonalidades pueden resultar más favorecedoras según la personalidad, situación o momento del día. Dicho esto, lo primero es aplicar una prebase, que evitará la formación de pliegues, hará que el maquillaje permanezca intacto por más tiempo e intensificará el color de la sombra.

2. Sienta las bases

A continuación se debe extender una base sobre todo el párpado y en el contorno del ojo del tono de nuestra piel. Posteriormente, trazaremos en la cuenca del ojo, con la sombra, la tonalidad más oscura y aplicaremos en el párpado móvil desde la línea de las pestañas hasta el arco de la ceja un tono más claro para aportar luminosidad.

3. Escoge bien el color

Aunque los ojos marrones admiten todo tipo de tonalidades, desde los marrones, tierras, hasta los púrpuras, berenjenas, azules (marino, eléctrico, cobalto), verdes (oscuros, kakis, militar) y metalizados (dorado, bronce, cobre, plateado), en los ojos más pequeños hay que optar por sombras claras para aportar luminosidad.

En los más grandes, van mejor los colores más oscuros o los ahumados en negro o marrón para empequeñecerlos visualmente y aportar mayor profundidad. En los ojos juntos aportaremos puntos de luz en el lagrimal para conseguir mayor amplitud en la mirada, así como tonos metalizados en el extremo de los párpados para alargarlos visualmente. Y en los ojos hundidos evitaremos los smoky eyes, las sombras oscuras y las mate.

4. Destaca la forma de tus ojos

En la parte inferior del ojo recomiendo delimitar bien el área que se quiere resaltar con un delineador en color topo, aplicándolo a pequeños toquecitos o bien una línea continua si queremos definirlo más. Para intensificar, podemos aplicar la misma sombra del párpado móvil en el trazo de la línea de las pestañas inferiores y difuminar ligeramente.

5. Potencia la mirada

Para potenciar más el ojo, el eyeliner negro es un clásico, y con él se consigue un look elegante y sofisticado. Con el marrón, en cambio, conseguirás un resultado más natural. Dependiendo del efecto que queramos conseguir elegiremos el tipo de textura como el grosor del trazo. Si no tienes demasiada experiencia, puedes dibujar pequeños trazos en el párpado superior y después unirlos entre sí, para posteriormente marcar la línea recta, hasta conseguir el trazo deseado.

