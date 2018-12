7 dic 2018

Lo sabíamos desde el triunfo de "Lo malo": Aitana Ocaña es la exconcursante de "Operación triunfo" que más y mejor partido le está sacando a su influencia en las redes sociales. Todo lo que toca se convierte en objeto de deseo de sus millones de fans, un efecto multiplicador que le ha valido tener un perfume con su nombre en tiempo récord y ser imagen de Stradivarius, una firma que le va como anillo al dedo. En cosmética, con ella vamos de acierto en acierto. Su último descubrimiento nos da, literalmente, la vida.

Se trata de un "eyeliner" que, según Aitana, está diseñado para que hasta las torpes acertemos al maquillarnos. Se llama "Wonder' Swipe" y nos propone un dos en uno que no nos puede gustar más: no solo es "eyeliner", sino también sombra. La fórmula ultrapigmentada y de larga duración se transforma cuando la difuminas: pasa de "eyeliner" metálico a sombra brillante. Lo mejor: puedes hacerlo fácilmente con el dedo y tienes 16 tonos distintos para elegir.

"Ya sabéis que yo no soy precisamente lo que se dice una experta en maquillarme, pero con los "Wonder' Swipe" es muy fácil: te puedes hacer una sombra guay y luego un "eyeliner" encima. Así que para Navidad os lo recomiendo muy mucho", ha escrito la cantante en su cuenta de Instagram. Este "eyeliner" mágico ya está disponible en tiendas. Y le precio no está nada mal: 13,33 euros.

