19 dic 2018

Lo sabemos... Tenemos demasiados colores favoritos de labiales, pero el último que ha lucido Blanca Suárez nos ha creado una nueva necesidad en nuestros neceseres, además después de verlo estamos seguras de que harás un huequito para añadir un color más a tu colección de labiales.

Todas sabemos lo difícil que se hace en muchas ocasiones elegir el tono rojo intenso perfecto, por eso cada vez que le vemos uno a nuestras 'influencers' y famosas favoritas no podemos resistirnos a ficharlo en nuestra lista de imprescindibles. Además no nos cabe duda de que es uno de los colores protagonistas de nuestros 'looks' navideños y el complemento perfecto para resaltar nuestros 'lookazos' de fiesta en estas fechas.

Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de elegir nuestro labial rojo perfecto es que también nos brinde un maquillaje duradero y que sea capaz de resistir durante horas en nuestra piel y lo más importante, que no seque en exceso nuestros labios. En este caso el labial por el que la actriz se ha decantado contiene jojoba y manteca de mango, dos ingredientes que contribuyen a nutrir e hidratar los labios.

Blanca Suárez lo ha escogido de la firma Guerlain de la que la actriz es imagen, en concreto se trata del tono 25 de la barra de labios 'Rouge G'. Pero lo cierto es que cada vez son más las firmas 'beauty' que consiguen dar con "el tono rojo perfecto".

Labial Rouge G de Guerlain. pinit

¿Y tú? ¿Ya has elegido el tuyo para esta Nochevieja?

