20 dic 2018

Elegir un buen corrector que te ayude a pulir las imperfecciones más comunes del rostro como las ojeras, el acné, las rojeces o las manchas es casi tan (o más) importante como dar con la base de maquillaje adecuada para cada tipo de piel. Un paso que, al igual que utilizar una prebase antes del make up, solemos pasar por alto.

Puedes encontrarlos en textura líquida, en polvos, en lápiz... las opciones para escoger un corrector que forme parte de nuestra rutina beauty son innumerables. Pero hoy vamos a centrarnos en el que utiliza Marta Carriedo, porque más que un concealer, se trata de un fenómeno en el mundo de la belleza.

Marta Carriedo utilizando el corrector shape tate de Tarte. pinit

La influencer usa el corrector más famoso de Estados Unidos, Shape Tate, de la firma de belleza Tarte Cosmetics. Y no es que simplemente lo use, también ha confesado, tanto en Instagram como en su canal de Youtube, que es su favorito. Lo más probable es que su nombre ni te suene, pero, para que te hagas una idea, desde la marca aseguran que este best seller se vende cada 12 segundos y que es el número uno de ventas en todo el país.

Es cruelty free, está disponible en 30 tonos diferentes, oculta las imperfecciones, ilumina la piel para darle un aspecto más radiante, promete resultados naturales, protege el rostro y le devuelve su elasticidad, hidrata, es vegano, puedes conseguirlo en Amazon y cuesta 19,90 euros.

Nos hemos cansado de buscar un comentario negativo hacia este producto en su página web, porque no lo hay y Marta Carriedo parece estar encantada... ¿hemos dado con el mejor corrector del mundo?

