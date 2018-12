26 dic 2018

Si de alguien tenemos que aprender (en lo que a maquillaje respecta) es de Dua Lipa. La cantante es experta en lucir los mejores make up de fiesta para ocasiones tan especiales como Nochevieja. Y sí, probablemente ya sepas que lo que se lleva esta temporada son las sombras glitter con mucho brillo que aportarán un extra de luz y de glamour a tu mirada. Pero lo que queremos enseñarte son dos trucos que la cantante utiliza para que sus ojos parezcan mucho más grandes.

Tranquila porque no se trata de transformar completamente tu rostro como la instagramer que se hizo viral. Existen muchas técnicas de maquillaje para agrandar la mirada, de hecho es una de las búsquedas más repetidas en Google. Da igual si tus ojos son algo pequeños, si te has levantado con ellos muy hinchados o si has dormido muy poco y las ojeras se han apoderado de ellos, toma nota de los trucos de Dua Lipa porque funcionan y en esta fotografía de Instagram puedes comprobarlo.

1. Aclara la línea de agua con un delineador blanco:

Si pintas la línea de agua de color negro el efecto que consigues será el contrario: tu mirada se volverá más intensa y profunda. Por lo tanto, si lo que quieres es agrandarla, utiliza un lápiz en color blanco o nude. La luz de tu mirada se amplificará y dará la sensación de mayor amplitud junto con el blanco de tus ojos. La maquilladora profesional de Dua Lipa, @Nikki_Makeup, es fiel a esta técnica y nunca le falla. Otras famosas como las súper modelos Kendall Jenner o Rosie Huntington también confían en ella.

2. Máscara, también en las pestañas inferiores:

No solo en este maquillaje, Dua Lipa siempre se aplica máscara en sus pestañas inferiores. Primero utiliza tu corrector habitual en el contorno de ojos y después el rímel negro para crear ese contraste de iluminación que enmarcará tu mirada. También puedes usar el clásico rizador de pestañas para mayor volumen y curvatura.

