4 ene 2019

Compartir en google plus

Si pensabas que tus looks de fiesta se habían acabado con el maquillaje de Nochevieja, ¡te equivocabas! Aún te queda la Noche de Reyes para poder lucir una imagen más especial. Dependiendo de si el plan son unas cañas, una cena con tu pareja o unas copas con amigos, podrás llevar un look más o menos festivo. Sin embargo, sea cuál sea la cita para la noche más mágica del año, está claro que deberás prestar especial atención a tu maquillaje. Tú decides si prefieres acentuar tus ojos o tus labios.

Lucy Hale consigue el toque festivo gracias al extra de glitter en sus oos ahumados. pinit

Sombras glitter

Si eres de las que no conciben salir de noche sin llevar unos smokey eyes, este look de Lucy Hale es perfecto para ti, ya que la sombra de purpurina sobre la técnica del ahumado aporta un toque festivo a este look nocturno.

Karlie Kloss le da un toque moderno a sus labios maquillándolos de dos tonos de rojo diferentes. pinit

Labios glam

¿Te apetece actualizar los clásicos labios rojos? Toma nota de Karlie Kloss y luce una boca bicolor como ella. Tan solo tienes que perfilar tus labios con una barra de labios rojo oscuro y maquillar la zona central con un labial roo clásico.

Dua Lipa sabe que las sombras marrones y bronce son perfectas para acentuar la mirada sin añadir demasiado dramatismo. pinit

Ojos bronce

Ya no es necesario recurrir al negro para aportar profundidad a la mirada, sino que los tonos marrones son igual de eficaces. Úsalos para contornear y añade una sombra bronce y un par de capas de máscara de pestañas, al igual que hace Dua Lipa. Termina con colorete y barra de labios de color parecido.

La sensual mirada rasgada de Hailee Steinfeld es obra de un eyeliner y unas pestañas infnitos. pinit

Mirada rasgada

El dúo compuesto por eyeliner rasgado y unas pestañas postizas es perfecto para poner buena cara a cualquiera que no haya dormido lo suficiente la noche anterior. Si no, echa un vistazo al look de Hailee Steinfeld. El toque final lo ponen unos labios mate en color nude.

No te pierdas...

- Las famosas te dan ideas para tus maquillajes de fiesta

- Cinco maquillajes qeu puedes copiar para esta noche

- Esto es lo que necesitas para hacerte el maquillaje de fiesta en tu mesa de trabajo