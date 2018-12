28 dic 2018

Tan solo faltan unos días para despedir el año y seguro que ya tienes pensado el modelito que vas a lucir en Nochevieja pero, ¿puedes decir lo mismo de tu look de maquillaje? Si aún no sabes cómo maquillarte, aquí tienes tres propuestas muy diferentes, sacadas directamente de la pasarela:unos ojos potentes para las más atrevidas, un maquillaje en tonos marrones para las nostálgicas y un look más luminoso para las que no conciben las fiestas navideñas sin unas pinceladas brillantes. Da igual el que escojas de los tres, lo importante es que despidas el año con buena cara ;-)

Si apuestas por una mirada intensa, como la del desfile de max Mara, el resto del maquillaje debe de ser discreto. pinit

Ojos, siempre negros

Max Mara y Tom Ford se han encargado de darle el protagonismo que se merecen a los smokey eyes carbón intenso. La clave para llevarlos a al última es rasgar la sombra en la zona del rabillo y usar sombra negra mate. Maquillar o no la línea del agua depende de ti. Además, es imprescindible emparejarlos con una piel muy ligera y unos labios muy naturales. El truco para que tus ojeras no parezcan oscuras es maquillar primero los ojos y, una vez estén listos, aplicar el corrector la base y un toque de iluminador en el lagrimal.

Si no te van los excesos, un toque de sombra nacarada, como la de la pasarela de Fendi, será suficiente para añadir un toque festivo a tu look. pinit

Un toque de brillo

Armani, Saint Laurent y Fendi han dejado claro dos cosas: que las sombras nacaradas esta temporada están de moda y que se aplican en la zona del lagrimal. Su aspecto níveo es perfecto tanto para las noches –combinado con eyeliner negro o alguna sombra oscura– como para los días navideños –luciéndolas tan solo con máscara de pestañas–. Su pareja de baile perfecta son unas mejillas sonrosadas y una boca maquillada con bálsamo labial o con un gloss nude o rosado.

la propuesta de Chanel echa la vista a los años noventa, donde el maquillaje marrón era el rey. pinit

Oda al marrón

El look que se puso de moda en los años noventa vuelve a ser tendencia este invierno de la mano de Hermés, Chanel e Isabel Marant. El marrón viste tanto el rostro como los párpados y la boca. Eso sí, hay que elegir los subtonos del maquillaje dependiendo del tono de piel: a las pieles claras les sientan bien los marrones fríos y a las más oscuras los más cálidos o rojizos. Un toque de polvos iluminadores encima del pómulo y en las sienes hará que el acabado final no se quede plano.

