16 ene 2019

Cada vez son más las firmas, tanto de ropa como de cosméticos, que se unen a la iniciativa de dejar cada vez más atrás los viejos y clásicos cánones de belleza. La última en hacerlo ha sido la firma de cosméticos de Benefit y lo ha hecho de la mejor manera: revolucionando las redes con su nueva modelo con síndrome de Down.

Kate Grant, así se llama la nueva modelo que Benefit Cosmetics ha elegido como su nueva embajadora e imagen de la firma. Un nuevo y gran fichaje para la marca que ya ha conquistado las redes y que tiene una bonita historia detrás: "Descubrimos a Kate por casualidad en el verano de 2018 cuando vimos un vídeo de Facebook sobre su viaje para convertirse en modelo. Nos enamoramos instantáneamente de ella", ha asegurado un representante de la marca al Daily Mail.

Aseguran que Kate les ha dado una gran lección de entusiasmo por la vida: "Su increíble energía era muy contagiosa y nos sentimos cautivados por su increíble entusiasmo por la vida y la determinación" (...) "Tenía todo lo que representamos como marca, por lo que sabíamos que teníamos que encontrar una manera de trabajar con ella".

La marca no ha sido la única que ha caído rendida a la magia de esta modelo, sino que las redes también se han enamorado por completo de todas y cada una de las instantáneas de Kate anunciando el nuevo eyeliner de Benefit.

Pero lo cierto, es que esta no se trata de la primera participación de Kate Grant en el mundo de la belleza, de hecho en agosto se convirtió en la primera modelo con síndrome de Down en ganar un concurso internacional de belleza (el 'Teen Ultimate Beauty of the World').

Sin duda, ya se ha convertido en una de las iniciativas más aplaudidas de la marca, así como también en una de sus campañas más virales.

Una muestra más de que algo está cambiando en el mundo y de que la diversidad es la nueva norma de belleza. Da igual tu tipo de cuerpo, cara, color de piel o condición ¡La verdadera belleza es quién eres, no cómo eres!

