Es una idea genial que comienza a proliferar entre las maquilladoras que suelen colgar sus vídeos y fotografías en la red: sesiones de maquillaje con sus abuelas. La rutina de un "make up" profesional, ese disfrute que solo pueden darse habitualmente las famosas, parece perfecta para agasajar a las mujeres más queridas de la familia: es un tiempo que favorece la charla íntima y el contacto físico, una calidez que las "yayas" necesitan como el respirar; compartimos una actividad sin edad, que no requiere esfuerzo físico y que no es aburrida; y el resultado, una cara favorecida, pone de buen humor para el resto del día. Todo son ventajas.

Una de las últimas abuelas maquilladas que se han vuelto virales es la "yaya" de Kate, una maquilladora británica de 15 años que decidió hacer un alto en sus sofisticados experimentos estéticos para poner guapa a su abuela. "Creo que tenemos que pasar más tiempo con los mayores de la familia, por eso quise maquillarla", ha explicado en sus redes. Kate practicó en ella sus mejores trucos: rellenó las cejas, aplicó la base siguiendo las reglas del "contouring", añadió pestañas postizas a un maquillaje de ojos ahumado y eligió un labial rojo. Espectacular.

Otro ejemplo súper divertido de abuelita perfectamente maquillada por su nieta es el de Jeamileth Doll, una maquilladora aficionada y youtuber peruana con más de dos millones de suscriptores, y su "yaya" Ruth, de 80 años. En el vídeo vemos el paso a paso de un cambio radical para Ruth, con lo que podemos aprender las técnicas y productos que van mejor para realzar las bellezas maduras. La verdad es que el proceso y el resultado no puede ser más simpático. ¿Te animarías a maquillar a tu abuelita?

